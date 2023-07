Governador Wilson Lima entrega sistema de abastecimento de água à comunidade da zona rural de Manaus

O governador Wilson Lima entregou, nesta terça-feira (11/07), um novo Sistema de Abastecimento de Água à comunidade Ebenézer, localizada no rio igarapé Tarumã-Mirim, na margem esquerda do rio Negro, na zona rural de Manaus. Ao todo, o Governo do Estado já concluiu, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), nove obras e executa outras cinco para ampliar oferta de água potável à população, além de realizar projetos como o “Água Boa”, que já contemplou mais de 200 mil amazonenses.

“A água é decisiva para qualquer ser humano. Nós vivemos aqui no Amazonas, temos a maior reserva de água doce do planeta, mas a gente ainda vive algumas contradições e é isso que a gente está trabalhando para corrigir”, afirmou o governador Wilson Lima.

O novo sistema entregue pelo Governo do Amazonas contou com investimento de R$ 1,3 milhão. A obra contemplou a construção de um poço com cem metros de profundidade e um reservatório capaz de armazenar 64 mil litros de água, com casa de cloração química, além da implantação de 3,2 quilômetros de redes de distribuição de água e a instalação de 115 hidrômetros.

Antes da obra, os moradores precisavam recorrer a um chafariz comunitário para captar água, como lembra o presidente da comunidade Ebenézer, o agricultor Francisco Quirino Pereira, de 67 anos.

A obra é uma indicação do deputado estadual Delegado Péricles, que falou sobre as mudanças que a comunidade passa a ter acesso a água potável. “Hoje é um dia especial, um dia de mudar a realidade de vocês (moradores), onde nós teremos água potável na casa de vocês. Então, realmente, governador, meu muito obrigado por nós, unindo forças, conseguirmos alcançar esse objetivo que é trazer água potável para vocês”, disse o deputado Péricles.

“Água é vida, água é saúde, água é educação. Então, agradeço o esforço do governador que, pela primeira vez, está aqui nos visitando. Nós tínhamos água potável de segunda a sexta-feira na escola, mas sábado e domingo não tinha água. A gente ia buscar no carrinho de mão, no sol quente. Agora é potável mesmo”, afirmou Francisco Quirino.

A comunidade Ebenézer possui 132 famílias residentes e tem sua economia baseada no extrativismo vegetal e na produção agrícola. Além disso, possui uma casinha de saúde, uma escola, duas igrejas, um campo esportivo e um centro social comunitário.

Infraestrutura

Somando obras novas e em andamento realizadas pela Seinfra, o Estado investe R$ 193,2 milhões para levar água potável à população dos municípios de Codajás, Carauari, Nova Olinda do Norte, Itacoatiara, Benjamin Constant, Apuí e São Paulo de Olivença.

As obras abrangem captação de água superficial ou subterrânea, sistema de adutora de água bruta e tratada, Estação de Tratamento de Água, redes de distribuição, ligações domiciliares e intradomiciliar, além de sistemas simplificados de abastecimento, como poços com reservatórios e chafariz.

Obras a iniciar e em execução

Ainda este ano, o Estado vai iniciar a construção dos sistemas de abastecimento de água no Centro Urbano do bairro Jacarezinho e das comunidades rurais Monte Sinai e São José Rio Urubu, em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus). Em São Paulo de Olivença (a 985 quilômetros da capital) será feita a obra no sistema de abastecimento de água. A Seinfra elabora o projeto que contempla as cidades de Apuí, Benjamin Constant e São Paulo de Olivença.

Outras cinco obras estão em andamento, sendo a revitalização e ampliação dos sistemas de abastecimento de água nos municípios de Carauari, Codajás e Nova Olinda do Norte e a construção e instalação do sistema simplificado nas comunidades rurais de São José do Amatari, Santa Rosa de Lima e São Pedro de Iracema, localizados em Itacoatiara.

O Governo do Amazonas já concluiu a reforma do sistema de abastecimento de Maués; a construção dos sistemas de abastecimento de Beruri; Eirunepé; e das comunidades Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Vila Batista, e Itaubal, em Itacoatiara. Em Boa Vista do Ramos foi executada a aquisição e instalação do reservatório de água, e em Apuí foi concluída a ampliação da rede de abastecimento de água.

Mais acesso à água tratada

O Governo do Amazonas avançou significativamente nos últimos quatro anos e meio quando o assunto é acesso à água tratada. Lançado em novembro de 2019, o projeto Água Boa, coordenado pela Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), atua na implantação de sistemas simplificados de coleta e tratamento de água em áreas ribeirinhas, reduzindo problemas de saúde decorrentes de doenças de veiculação hídrica.

Até 2022, o projeto contemplou 33 comunidades rurais do Amazonas, em 12 municípios, com um total de 3,5 milhões de investimentos, beneficiando cerca de 205 mil pessoas. Neste segundo semestre, o Governo do Estado já deu início à implantação da segunda etapa do projeto, que irá contemplar mais nove municípios, com a instalação de 25 sistemas simplificados, um investimento de aproximadamente de R$ 4,5 milhões.

Em 2019, o Governo do Estado ampliou o abastecimento de água em Maués (a 276 quilômetros de Manaus) ao aumentar, por meio do Programa de Saneamento Integrado (ProsaiMaués), a captação e reservação de água. Foram construídos onze poços artesianos profundos e quatro reservatórios. O aumento da captação e reservação proporcionou que 100% da área urbana da cidade de 61 mil habitantes tenha acesso à água de qualidade.

O ProsaiMaués é uma obra da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb).

Além do novo sistema para distribuição de água, o governador entregou materiais esportivos à comunidade, fornecidos pela Secretaria de Estado de Desporto e Lazer (Sedel). Wilson Lima anunciou que o Governo do Estado vai levar iluminação pública de LED para a Ebenézer e estudar uma forma de revitalizar a unidade de saúde que há no local.

Redação AM POST