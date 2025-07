Governador Wilson Lima faz investimento recorde e lança Festival de Cirandas 2025

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima lançou, nesta terça-feira (29/07), no Teatro Amazonas, a 27ª edição do Festival de Cirandas de Manacapuru. Com investimento recorde de R$ 7,6 milhões do Governo do Amazonas, o evento deve gerar mais de 1 mil empregos diretos e indiretos e movimentar cerca de R$ 5 milhões na economia do município.

A expectativa é que mais de 70 mil pessoas participem do festival ao longo dos três dias de apresentações. Durante o lançamento, o governador destacou o papel do festival na valorização da identidade cultural amazônica e no fortalecimento da economia criativa.

“Nós estamos fazendo essa abertura no Teatro Amazonas porque é o nosso maior símbolo da cultura do nosso estado, porque entendemos a importância que esse evento tem não só para o fortalecimento das nossas raízes culturais, mas também para a geração de emprego e renda. É a costureira que ganha, é o músico, os artistas, o churrasqueiro, o taxista, o mototaxista, enfim, é a economia que vai estar circulando durante o festival”, afirmou o governador Wilson Lima.

Reconhecido como o segundo maior festival folclórico do estado, o Festival de Cirandas tem projeção estadual e atrai milhares de visitantes a cada edição. Em 2025, o evento acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de agosto, no Parque do Ingá, o tradicional Cirandódromo de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus).

A solenidade no Teatro Amazonas contou com a presença da prefeita de Manacapuru, Valciléia Maciel, o deputado estadual Cristiano D’Angelo, representantes da Secretaria de Cultura e das diretorias das três agremiações participantes: Guerreiros Mura, Tradicional e Flor Matizada. A cerimônia marcou o início da temporada de cirandas no estado e celebrou o reconhecimento do evento como patrimônio cultural imaterial do Amazonas.

Investimentos

O Festival de Cirandas de 2025 conta com um investimento histórico do Governo do Amazonas. Ao todo, foram destinados R$ 3,6 milhões diretamente destinados aos grupos de cirandas — R$ 1,2 milhão para cada agremiação. O valor representa um aumento de R$ 200 mil por grupo em relação ao ano anterior.

O estado também investiu R$ 4 milhões na manutenção e adequação do Cirandódromo. Os recursos estão sendo aplicados em pintura e recuperação das arquibancadas, melhorias na iluminação, ajustes nos bastidores e camarins, além de reforços na segurança e acessibilidade. Parte desse valor também será utilizada para a operacionalização do festival em 2025.

Desde 2019, o Governo do Amazonas já destinou mais de R$ 35,5 milhões ao Festival de Cirandas de Manacapuru. A expectativa da organização é que o evento de 2025 reúna duas vezes mais público de 2024, que foi de cerca de 30 mil pessoas.

A movimentação favorece setores como comércio, hospedagens, restaurantes e balneários, além de impulsionar a venda de artesanato e produtos culturais.

Fortalecimento do festival

Representantes das três cirandas também destacaram a importância do investimento do governo para o fortalecimento do festival. Para Alexandre Queiroz, presidente da Flor Matizada, o apoio do Estado é decisivo: “Com esse investimento, a gente vê as costureiras felizes, os mototaxistas ganhando dinheiro”.

Thiago Cavalcante, da Ciranda Tradicional, lembrou que o festival também gera oportunidades para artistas de outros municípios: “É o jovem cirandeiro que sai da ociosidade, que vem trabalhar e garantir sua renda”. Já Renato Peres, da Guerreiros Mura, ressaltou o impacto econômico local: “Com esse apoio, a gente pode fazer Manacapuru sair de R$ 5 milhões para R$ 15, R$ 20 milhões em arrecadação”, afirmou.

Em 2025, a Guerreiros Mura, atual campeã, retorna à arena com o tema “Estiagem e Alagação: O Segredo das Águas”. Flor Matizada levará o tema “Amazônia: Sonho e Luta Cirandeira”, enquanto a Ciranda Tradicional defenderá “Sapucai’Ay: O grito que vem das águas”.

Mais de 3 mil artistas estão diretamente envolvidos nas apresentações das três cirandas. A cada noite do festival, uma agremiação se apresenta no Cirandódromo em busca do título.

