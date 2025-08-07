Governador Wilson Lima inaugura base dos Bombeiros para combater incêndios no sul do Amazonas

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima inaugurou, na quarta-feira (07/08), o Grupamento Integrado de Combate a Incêndio e Proteção Civil (GCIP) no município de Apuí (a 453 quilômetros de Manaus). A nova base do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) marca a décima nova unidade do programa, que tem como objetivo ampliar a presença da corporação no interior do estado e fortalecer a resposta a emergências, especialmente em áreas de maior risco de queimadas.

Durante a inauguração, o governador destacou a importância da estrutura para a segurança da população de Apuí. “Essa é uma estrutura que fica permanente. Aqui nós temos bombeiros militares que se somam aos brigadistas cedidos pela prefeitura. E nós temos um carro com capacidade para 10 mil litros de água, além de outros equipamentos que são importantes para o combate. E essa é uma estrutura que fica aqui também para proteção civil, fazer resgate, salvamento e combater os incêndios urbanos”, afirmou Wilson Lima.

PUBLICIDADE

Leia mais: Corpo de Bombeiros diz que população não precisa doar suprimentos para profissionais que estão trabalhando no incêndio de fábrica em Manaus

A implantação do GCIP em Apuí contempla a entrega de uma viatura Auto Tanque Florestal (ATF) com capacidade para 10 mil litros de água, lanternas, cones de sinalização, chaves de mangueira, entre outros itens.

PUBLICIDADE

Além do investimento em equipamento, cinco militares foram transferidos, definitivamente, para o município para compor a guarnição e fortalecer os atendimentos da região urbana e zona rural da cidade. Treze brigadistas cedidos pela prefeitura também atuarão no Grupamento de forma definitiva.

Segundo o tenente-coronel Ferreira, coordenador do GCIP, a instalação da unidade em Apuí é estratégica para o Corpo de Bombeiros. “Apuí é uma das cidades prioritárias para o Corpo de Bombeiros e, hoje, recebe um GCIP, um quartel do Corpo de Bombeiros, que proporcionará o nosso serviço de combate a incêndios e outros serviços. Considerando as peculiaridades regionais dos municípios, onde nós temos que percorrer muitos quilômetros de ramal, a nossa viatura vai com mais água, porque o reabastecimento nessas condições é mais difícil”, explicou.

PUBLICIDADE

A implantação dos GCIPs é uma ação integrada entre o Governo Estadual e as prefeituras, por meio de convênios, e faz parte da estratégia do Governo do Amazonas para reforçar e ampliar a presença da corporação em municípios do interior.

O investimento total é de R$ 25 milhões. A prefeitura entra com as instalações e brigadistas, que serão formados pelo Corpo de Bombeiros. Com o investimento, o número de municípios com bases fixas da corporação passará de 11 para 27. Essa é a décima unidade dos GCIPs entregue pelo governador Wilson Lima. Em maio, foram inauguradas as primeiras unidades do GCIP em Tapauá e Rio Preto da Eva. Em junho, os GCIPs de Novo Aripuanã e Maués. Ao longo de julho, as unidades de Lábrea, Manaquiri, Autazes e Jutaí. No dia 2 de agosto, foi entregue o GCIP de Coari.

PUBLICIDADE

Treinamento

Os brigadistas que atuarão no GCIP de Apuí passarão por um curso de formação com duração de 18 meses e carga horária de 480 horas. Durante esse período, eles serão capacitados em diversas frentes, como combate a incêndios urbanos e florestais, salvamento aquático, atendimento pré-hospitalar, atuação em ocorrências com produtos perigosos, entre outras.

As aulas serão realizadas nos dias de plantão, dentro da própria base. Ao fim do treinamento, os participantes receberão o certificado de Bombeiro Civil, reconhecido oficialmente pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas. A capacitação é parte fundamental do projeto e garante formação técnica e profissional para os brigadistas que atuam no interior do estado.

O GCIP, criado com base na Lei Federal nº 13.425/2017 e instituído no Amazonas pela Lei Estadual nº 6.987/2024, visa estruturar serviços de prevenção e resposta a emergências em municípios que, até então, não possuíam unidades fixas do Corpo de Bombeiros. Os grupamentos são coordenados por militares da corporação, com apoio de brigadistas locais e suporte logístico das prefeituras, fortalecendo a capacidade de resposta e a integração entre estado e municípios.

A estrutura do GCIP em Apuí possui alojamento masculino e feminino, recepção, sala do comando, sala de instrução, almoxarifado, cozinha, recepção/administração e garagem, em uma área construída de mais de 183 metros quadrados.