Governador Wilson Lima inaugura grupamento de bombeiros em Autazes

Notícias do Amazonas – O governador do Amazonas, Wilson Lima, inaugurou nesta terça-feira (22/07) o Grupamento Integrado de Combate a Incêndio e Proteção Civil (GCIP) no município de Autazes. A nova base do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) é a sétima unidade instalada desde o início do programa, que tem como meta alcançar 16 municípios da Região Metropolitana e do sul do estado.

“É uma estrutura que fica permanente para atender salvamento, resgate, incêndio. Na hora que precisar, os homens do Corpo de Bombeiros estarão aqui com os brigadistas”, afirmou o governador durante o evento, que contou com a presença de parlamentares estaduais e federais, além de autoridades locais.

A base de Autazes possui mais de 284 metros quadrados de área construída, com alojamentos masculino e feminino, refeitório, salas de comando e administração, setor de Defesa Civil, espaço de instrução e almoxarifado. A estrutura está preparada para atender a ocorrências urbanas, rurais e florestais.

Além da sede, o município recebeu uma viatura Auto Tanque Florestal (ATF) com capacidade para 10 mil litros de água, além de equipamentos como mangueiras, extintores, EPIs, escadas e lanternas.

O efetivo local será composto por cinco bombeiros militares fixos e 13 brigadistas cedidos pela prefeitura. Todos serão submetidos a um curso de formação com duração de 18 meses e carga horária de 480 horas. A capacitação será realizada na própria base e abrangerá técnicas de combate a incêndios urbanos e florestais, salvamento aquático, atendimento pré-hospitalar e atuação em casos com produtos perigosos. Ao final, os brigadistas receberão certificado oficial de Bombeiro Civil, reconhecido pelo CBMAM.

Desde maio, outras seis unidades foram inauguradas nos municípios de Tapauá, Rio Preto da Eva, Novo Aripuanã, Maués, Lábrea e Manaquiri. O investimento total no programa é de R$ 25 milhões, sendo R$ 21,5 milhões oriundos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e R$ 3,5 milhões do Governo do Amazonas. As prefeituras participam com a cessão dos imóveis e dos brigadistas.

O comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz, destacou que a base em Autazes fortalece o atendimento emergencial, não apenas na sede municipal, mas também nas comunidades do entorno. “Aqui não é apenas uma unidade focada no combate a incêndios florestais. Temos especialistas em diversas atividades, como salvamento terrestre e atendimento hospitalar”, afirmou.

O GCIP também atuará com ações educativas e de prevenção junto à população, contribuindo para a segurança das comunidades, especialmente em regiões remotas onde a agilidade no atendimento é decisiva para a preservação de vidas e do meio ambiente.