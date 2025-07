Governador Wilson Lima inaugura nova agência da Cosama em Autazex

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima inaugurou, nesta terça-feira (22/07), a nova agência administrativa da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) do município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus). A unidade foi reformada para oferecer melhores condições de trabalho aos colaboradores e um atendimento mais ágil à população local.

“Esse novo espaço é importante porque ele dá mais estrutura para o nosso pessoal trabalhar na análise e no tratamento da água que é colhida no rio Autaz. Isso é a certeza de que quem mora aqui está recebendo uma água de qualidade”, destacou o governador Wilson Lima.

PUBLICIDADE

A reestruturação do complexo contempla a modernização de todos os ambientes internos da agência, incluindo a sala de atendimento ao público, que foi ampliada e adaptada para proporcionar mais agilidade nos serviços prestados aos usuários.

Leia mais: Cosama avalia abastecimento de água em Caapiranga e prepara melhorias no sistema local

Também foram reformados o laboratório de análise da água, essencial para o controle de qualidade do sistema de abastecimento; a sala do agente local, a copa, os banheiros e uma nova sala do chefe de operações, com estrutura adequada para atividades administrativas e de planejamento técnico.

PUBLICIDADE

A agência recebeu ainda novos mobiliários e eletrodomésticos, manutenção nos computadores, atualização dos sistemas e instalação de internet com maior velocidade. Foi construída também uma sala exclusiva para os encanadores, promovendo melhores condições de organização interna.

Na área externa, a obra incluiu a urbanização do terreno, com melhorias no paisagismo, implantação de estacionamento e organização do fluxo de veículos e pedestres, garantindo mais segurança e bem-estar para os colaboradores e usuários da unidade.

PUBLICIDADE

Com a entrega da nova estrutura, a Cosama fortalece a atuação técnica no município, assegurando condições adequadas para o funcionamento dos serviços e ampliando a capacidade de resposta às demandas operacionais e comerciais.

Visita às obras do Ceti

PUBLICIDADE

Durante a ação no município de Autazes, o governador Wilson Lima também visitou as obras do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) do município, que estão com 92% dos serviços executados. O espaço terá 12 blocos em uma área de mais de 9 mil metros quadrados, com capacidade para atender até mil alunos.