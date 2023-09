O governador Wilson Lima inaugurou, nesta terça-feira (19/09), um sistema simplificado de coleta e tratamento de água, o projeto Água Boa, na comunidade São Francisco – Vila Gutierrez, município de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus). A obra do Governo do Amazonas, executada pela Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), tem a parceria do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

De acordo com o governador, a capacidade do novo sistema de água é para atender até mil famílias por dia.

“Nós estamos entregando aqui um microssistema de abastecimento de água, é o nosso Água Boa. O filtro dura entre 10 e 15 anos. A prefeitura pode fazer a manutenção, a própria comunidade pode também fazer essa manutenção”, afirmou o governador Wilson Lima.

Com investimento de R$ 198,8 mil, o Água Boa de Careiro da Várzea é o único sistema que possui água tratada na comunidade e está instalado na Escola Municipal Balbina Mestrinho para beneficiar mais de 3.400 moradores. O sistema é composto por duas caixas d’água de 5 mil litros e um filtro.

“Essa é uma parceria do Governo do Estado, através da Cosama e da Sedurb, com a Unicef. Aqui serão atendidas aproximadamente mil e quinhentas crianças nessa escola. Nós estamos trabalhando principalmente para levar água melhor para as pessoas, tratando e cuidando das crianças”, disse o diretor-presidente da Cosama, Armando do Valle.

Atualmente, o projeto Água Boa está presente em 13 municípios, atendendo 30 comunidades ribeirinhas com 36 sistemas instalados. São atendidas as cidades de Anamã, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Carauari, Careiro da Várzea, Codajás, Manaus, Maraã, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Parintins, São Paulo de Olivença e Tapauá.

Por meio do projeto, a água é captada dos rios, lagos ou de poços, de forma superficial e subterrânea, com o propósito de levar água tratada e de qualidade às populações dessas comunidades.

Este ano, o Governo do Amazonas, por meio da Cosama, iniciou a segunda etapa de implementação do projeto Água Boa, que deverá atender mais nove municípios com 25 sistemas simplificados de água, com a meta de beneficiar mais 15 mil famílias ribeirinhas com água potável.

A comerciante Andrea Queiroz, moradora do município, comemora a iniciativa e relata as melhorias na vida dos moradores após a implantação do sistema. “O pessoal da nossa comunidade precisa muito dessa água. Antes tinha que pegar o cloro para botar na água, para limpar ou comprar água mineral” comentou a moradora.

Participaram da inauguração o prefeito de Careiro da Várzea, Pedro Guedes; o diretor-presidente da Cosama, Armando do Valle; o secretário Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), Marcellus Campêlo, além do consultor de Água, Saneamento e Higiene do Unicef, Paulo Diógenes.

Mercado do Careiro

O governador Wilson Lima também entregou o novo Mercado do Careiro da Várzea, que dá lugar à antiga feira cuja obra estava abandonada há mais de uma década. Na ocasião, o governador e o prefeito Pedro Duarte Guedes assinaram o documento de repasse da gestão do espaço pelo Estado ao Município.

A obra da antiga feira – agora mercado – foi retomada na gestão Wilson Lima com um novo projeto. A adequação, ampliação e conclusão da obra demandaram investimentos de R$ 3,7 milhões, modernizando uma área de mais de 2 mil m².

O espaço também será utilizado como um minishopping, proporcionando mais conforto e segurança aos feirantes e frequentadores, incentivando a produção e a economia do município. A estimativa é de que o novo mercado movimente entre R$ 70 mil a R$ 100 mil por mês.

