Governador Wilson Lima inicia entrega de cartões do Auxílio Estadual Permanente no interior

MANAUS – O governador Wilson Lima inicia, nesta quinta-feira (18/11), pelo município de Itacoatiara, o calendário de entregas do cartão do Auxílio Estadual Permanente às famílias contempladas no interior do estado. Maior programa da modalidade na história do Amazonas, o auxílio vai beneficiar mais de 300 mil famílias amazonenses, ajudando a colocar comida na mesa da população.

Para saber se está entre os beneficiários, o cidadão precisa acessar o site do Auxílio Estadual, no www.auxilioestadual.com.br. No endereço, o usuário também é informado sobre a data e o posto que deve comparecer para pegar o cartão. O benefício no valor de R$ 150 já começa a ser pago neste mês de novembro.

O governador destaca que as entregas contam com o trabalho de quase mil servidores de 24 secretarias e demais órgãos estaduais. Em Manaus, as entregas continuam ocorrendo em nove postos. Até a tarde desta quarta-feira (17/11), a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) contabilizou a entrega de 58,3 mil cartões na capital.

Itacoatiara

No total, em todos os 61 municípios do interior, serão entregues 142 mil cartões. Em Itacoatiara, o auxílio vai atender mais de 6 mil famílias. Com início nesta quinta-feira, o atendimento segue até dia 22 de novembro.

interior

O Ceti Dom Edward Marskell, no bairro Tiradentes, e a Escola Municipal Jamel Amed, no Centro, foram definidos como os pontos de atendimento em Itacoatiara. O horário de atendimento será das 8h às 16h.

Rio Preto da Eva será o próximo na Região Metropolitana, começando na sexta-feira (19/11). As entregas seguem até terça-feira (23/11). No município, o auxílio do Governo do Amazonas vai atender 1.727 beneficiários. O local de entrega será a Escola Estadual Raimundo Paz, rua Governador Gregório Azevedo, Centro, das 8h às 16h.

