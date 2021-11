Governador Wilson Lima inicia entrega do Auxílio Estadual em mais 25 municípios, nesta semana

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

MANAUS – O governador do Amazonas, Wilson Lima, inicia a entrega do Auxílio Estadual permanente, nesta semana, em 25 municípios das calhas dos rios Alto, Médio e Baixo Solimões, no Baixo Amazonas e na Região Metropolitana de Manaus, alcançando mais de 53,2 mil famílias que residem nessas áreas. O benefício, no valor de R$ 150 mensais, é destinado a pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o estado.

A nova agenda de entregas começa nesta terça-feira (23/11) em Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Tabatinga, no Alto Solimões, onde o governador realiza, ainda, ações na área de segurança pública, com a entrega de viaturas e apresentação de reforço policial.

Maior programa de transferência de renda da história do Amazonas, o Auxílio Estadual vai beneficiar mais de 300 mil famílias, que terão um reforço para ajudar a colocar comida na mesa. No interior, serão beneficiadas 142 mil famílias.

Para saber se está entre os beneficiários, o cidadão precisa acessar o site do Auxílio Estadual (www.auxilioestadual.com.br). No endereço, o usuário também é informado sobre a data e o posto que deve comparecer para pegar o cartão.

Em Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), o cartão vai alcançar 3.751 famílias, o maior volume de beneficiários da região. As entregas ocorrerão na Escola Estadual Conceição Xavier de Alencar, o GM3, na avenida da Amizade. Na cidade, o governador também fará a entrega de três novas viaturas para as forças de segurança, uma lancha para o transporte de tropa e a apresentação de 13 novos policiais militares para reforço de policiamento.

Ainda nesta terça-feira, os cartões começam a ser entregues em Atalaia do Norte e Benjamin Constant. Os outros seis municípios da calha do Alto Solimões iniciam sua agenda de entregas do cartão a partir de quarta-feira (24/11). São eles: Amaturá, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença e Tonantins.

Na Região Metropolitana de Manaus, as entregas também começam a partir de quarta-feira nos municípios de Careiro da Várzea, Iranduba, Itapiranga, Manaquiri e Silves. Já na quinta-feira (25/11), é a vez da população de Tefé.

Na sexta-feira (26/11), o Governo do Amazonas começa a entregar os cartões aos beneficiados residentes nos municípios de Parintins, Maués, Anamã, Anori, Caapiranga, Codajás, Alvarães, Japurá, Maraã e Uarini.

Como consultar se foi contemplado

1 – Acesse: www.auxilioestadual.com.br;

2 – Informe o seu CPF e data de nascimento;

3 – Verifique dia, local e horário de coleta do cartão;

4 – No dia de buscar o cartão, o cidadão deve levar Documento original com foto e CPF;

5 – Para dúvidas ou orientações, ligue para Ouvidoria da Secretaria de Estado da Assistência Social, no (92) 2121-7837;

*Com informações da assessoria de Imprensa