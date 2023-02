Governador Wilson Lima investe mais de R$ 6 milhões em entregas para desenvolver o setor primário no Amazonas

Redação AM POST

O governador Wilson Lima realizou, nesta sexta-feira (17/02), por meio do Programa Agro Amazonas, a entrega de insumos e equipamentos para o desenvolvimento da pesca, piscicultura, agricultura e do beneficiamento dos recursos florestais de forma sustentável no estado. Ao todo, foram entregues quase 13 mil itens, que somam mais de R$ 6,6 milhões em investimentos do Governo do Amazonas para atender, aproximadamente, 10 mil produtores rurais de forma direta.

“Quem mora no interior vive da agricultura e da pesca, essa é uma vocação natural da nossa região. Eu acredito muito no setor primário, tanto que o nosso governo no primeiro mandato e neste segundo vai fazer o maior investimento de todos os tempos no setor primário. É o setor primário que coloca comida na nossa mesa”, destacou o governador Wilson Lima.

Entre as entregas realizadas estão kits de sementes, serraria portátil, Casa de Farinha, pesca artesanal, feiras, cercas elétricas, além de geradores de energia, motores de rabetas, triciclos, motocicletas, alevinos, materiais de hortaliças e outros que vão beneficiar produtores rurais, associações e cooperativas da capital e do interior.

Para João Fernandes, que trabalha há 23 anos com criação de abelhas e adquiriu 20 caixas para produzir mel, a ajuda do governo deverá triplicar a produção. “Nunca ninguém tinha olhado para o criador de abelha, era visto como apenas um extrativista e, com isso aqui, além de ajudar, faz com que o produtor não seja mais extrativista da natureza, ele passa a criar suas abelhas e ajuda na preservação do meio ambiente”, disse.

Diana Prado da Costa, presidente da associação da RDS do Uatumã, comunidade que vai receber uma serraria portátil para auxiliar no beneficiamento da madeira proveniente de extração sustentável, também, expressou o quanto o incentivo é importante para a população. “O nosso povo ribeirinho necessita desse apoio. O olhar do governo para o nosso povo está sendo muito importante”, afirmou.

Parte dessas entregas é oriunda de emendas parlamentares de deputados estaduais.

Estiveram presentes na cerimônia de lançamento junto ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Roberto Cidade, os deputados estaduais Delegado Péricles, João Luiz, Felipe Souza e o ex-deputado estadual Álvaro Campelo, além de vereadores e prefeitos de cidades do interior, o secretário de Produção Rural, Petrucio Magalhães, além de outros secretários de Estado.

Banco de Alimentos

Durante as entregas, o governador Wilson Lima também anunciou o investimento de R$ 1,5 milhão para a construção do espaço físico do Banco de Alimentos, que já possui materiais e equipamentos garantidos. A iniciativa, inédita, é uma parceria com o programa Mesa Brasil e tem o objetivo de combater o desperdício de alimentos e garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias em situação de vulnerabilidade.

Apresentações e assinaturas

Na ocasião, Wilson Lima também assinou convênios para beneficiar o setor primário e apresentou o novo biênio do Plano Safra 23/24, que inicia no dia 05 de abril, além do novo Parque de Exposições Agropecuária (Expoagro), situado no quilômetro 02, da BR-174 (Manaus-Presidente Figueiredo), e o novo Banco de Alimentos.

As ações são geridas pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e suas vinculadas: o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam) e da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) e Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf).

Entre as assinaturas feitas pelo governador estão um Termo de Convênio entre a Sepror e a Prefeitura de Rio Preto da Eva para o fomento da cultura da Pitaya; um contrato com a Cooperativa Agropecuária dos Pescadores da Mesorregião do Amazonas (Coopeixe) para renovação da administração de dois frigoríficos de pescado no Alto Solimões, um situado em Tabatinga e outro em Santo Antônio do Içá; e um acordo de cooperação técnica entre a Adaf e o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas (CRMV-AM) para realização de capacitação para médicos veterinários.

Por meio da Adaf, junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas (CRMV-AM), o governador também assinou um acordo de cooperação técnica para a realização de cursos de capacitação para médicos veterinários, que atuam como responsáveis técnicos (RTs) na indústria de alimentos de origem animal.

Foi assinado ainda um Termo Aditivo ao convênio com a Sepror para viabilizar os programas e projetos que serão executados ao longo de 2023 e contratos de financiamentos aprovados junto a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam).