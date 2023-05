Governador Wilson Lima lamenta morte de assessor de imprensa do FPS, Nilo Diogo, em Manaus

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), se manifestou neste sábado, 20, nas redes sociais para lamentar a morte do jornalista Nilo Diogo de Melo Neto, que foi encontrado morto no apartamento onde morava, na Rua Japurá, no Centro de Manaus. A causa da morte ainda não foi confirmada.

De acordo com informações preliminares da policiais militares, Nilo teria passado mal durante a madrugada, quando uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte.

“Que Deus o receba com glórias e conforte os corações de seus familiares e amigos”, escreveu o mandatário no Instagram.

Nilo Diogo de Melo Neto trabalhava como jornalista há mais de 15 anos e atuou em diversos veículos de comunicação do estado. Atualmente trabalhava como assessor de imprensa do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), do governo do Amazonas, e também dava apoio na comunicação da Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida.

A FPS, também lamentou a morte do servidor e afirmou que Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga o caso.

“O Governo do Amazonas lamenta, com profundo pesar, a morte do jornalista Nilo Diogo de Melo Neto, assessor do Fundo de Promoção Social (FPS), que faleceu no início da manhã deste sábado (20). O jornalista foi encontrado sem vida, em um apartamento, na zona sul de Manaus e a Polícia Civil do Amazonas (PCAM) investiga o caso. Equipes do Fundo de Promoção Social estão dando assistência à família. Neste momento de tristeza, o Governo do Amazonas se solidariza com família e amigos e agradece ao jornalista por toda contribuição e dedicação ao trabalho realizado na assessoria do FPS nos últimos anos“, diz o comunicado.

