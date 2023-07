Governador Wilson Lima lança oito editais voltados à Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas

O governador do Amazonas, Wilson Lima, lançou nesta sexta-feira (07/07), oito editais voltados à Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I). Com recursos que superam os R$ 13,5 milhões, as propostas podem ser consultadas no site da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), que neste 2023 completa 20 anos de existência.

Os investimentos do Governo do Amazonas focam na formação de pesquisadores qualificados, como estudantes, mestres e doutores, além de projetos de pesquisas, desenvolvimento de empreendimentos inovadores, restauração e informatização de coleções biológicas e museus, conforme a seguir.

O pesquisador científico de óleos essenciais do município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), Geone Correia, enfatizou que o anúncio é um presente para os pesquisadores do estado, especialmente aos que trabalham no interior.

“Antes nós fazíamos pesquisas básicas no interior, hoje, através dos recursos, conseguimos fazer pesquisas avançadas com mais destaques. A Fapeam está acreditando nas pesquisas do interior do estado. Isso é a formação dos recursos humanos muito mais qualificados nas diversas instituições que estão no interior do Amazonas”, concluiu.

No Programa Fapeam – Startup Áreas Estratégicas, o Governo do Amazonas investirá R$ 1.528.000,00, para o desenvolvimento de produtos, processos e serviços inovadores associados a áreas estratégicas vinculadas ao Plano Plurianual (PPA- 2020-2023), com apoio de até dez projetos.

O Programa de Apoio à Incubadoras – Pró-Incubadoras terá o recurso de R$ 1,75 milhão para fomentar a estruturação de novas incubadoras e o desenvolvimento de incubadoras de empresas alinhadas ao Modelo de Centros de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne), de forma a ampliar o número e a qualidade de empreendimentos inovadores no estado do Amazonas. O programa visa apoiar até dez projetos.

Já para o Programa de Mobilidade Técnico-Científica – Promob/Fapeam serão investidos R$ 1,25 milhão destinados a apoiar a formação e capacitação de estudantes de graduação, pós-graduação, docentes e pesquisadores em instituições fora do estado do Amazonas nas diversas áreas do conhecimento. O edital vai contemplar 50 projetos de pesquisas.

Com recurso de R$ 2,7 milhões aplicados no Programa de Amparo à Graduação – Prograduar, o governo estadual visa à concessão de bolsas a estudantes de graduação, que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou vestibular indígena, entre os anos 2019 a 2023. O programa apoiará 50 candidatos, sendo 25 estudantes de graduação nível I, que cursarão graduação no estado do Amazonas e, 25 graduandos nível 2, a candidatos que cursarão graduação fora do estado.

No Programa de Apoio à Formação e Qualificação de Doutores – Prodoc/Fapeam serão aplicados R$ 1,248 milhão para a concessão de bolsas destinadas ao desenvolvimento de recursos humanos qualificados em nível de pós-doutorado, com apoio a 20 projetos.

Da mesma forma para o Programa de Mobilidade Internacional – GCUB-MOB, o recurso de R$ 972 mil será destinado à concessão de bolsas de mestrado ou doutorado para estudantes estrangeiros em universidades brasileiras. Estima-se conceder até dez bolsas, sendo cinco na modalidade mestrado e cinco na modalidade doutorado.

O investimento de R$ 2,478 milhões será destinado ao Programa de Apoio a Pós-Graduandos fora do Estado do Amazonas – POSGFE, destinado à concessão de bolsas nas modalidades mestrado e doutorado, a pesquisadores vinculados a programas de pós-graduação de excelência de outros estados da federação. Estima-se apoiar até 20 projetos, sendo 10 para concessão de bolsas de mestrado e 10 para concessão de bolsas de doutorado.

No Programa de Apoio a Organização, Restauração, Preservação e Divulgação das Coleções Biológicas e Museus do Estado do Amazonas- Coleções Biológicas/Museus, o governo estadual aplicará R$ 1,6 milhão para o apoio de projetos que visem aprimorar a organização, a manutenção, a informatização, a digitalização, a gestão e a divulgação das coleções biológicas e dos museus existentes no Amazonas, vinculados a instituições de ensino superior e/ou pesquisa ou centros de pesquisa, com vistas ao fortalecimento da Rede Brasileira de Coleções Biológicas Científicas. O programa estima apoiar até dez projetos.

Redação AM POST