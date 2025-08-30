Governador Wilson Lima leva serviços de saúde, cidadania e empreendedorismo ao bairro Compensa

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima acompanhou, neste sábado (30/08), a 21ª edição do programa Governo Presente, que trouxe uma série de serviços gratuitos para os moradores do bairro Compensa, zona oeste de Manaus. A ação, realizada na Escola Estadual Coronel Pedro Câmara, beneficiou a população local com atendimento nas áreas de saúde, cidadania, crédito, lazer, cultura e habitação, das 8h às 14h.

Com a presença de 40 secretarias e órgãos estaduais, a expectativa é de que mais de 7 mil atendimentos sejam realizados na região, que conta com aproximadamente 73 mil habitantes. O evento foi projetado para descentralizar os serviços públicos e aproximar o Governo do Amazonas da comunidade, garantindo acesso a serviços essenciais de forma rápida e gratuita.

“O Governo Presente é uma ação que aproxima o estado das comunidades. Nosso objetivo é oferecer, em um só local, atendimentos de saúde, emissão de documentos, acesso a crédito, serviços de cidadania e lazer, de forma rápida e gratuita. Essa integração facilita a vida do cidadão e garante que suas demandas sejam resolvidas com mais eficiência”, afirmou o governador Wilson Lima.

Na edição anterior, realizada no bairro Coroado, zona leste, o programa prestou mais de 5 mil atendimentos, e agora, em Compensa, a expectativa é superar essa marca. O evento também contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, como os deputados Felipe Souza e Joana Darc, e os vereadores Aldenor Lima, Rodrigo de Sá e Diego Afonso, além dos ex-vereadores Glória Carrate e Miguel Carrate.

Apoio ao empreendedorismo

Além dos serviços de saúde e cidadania, o evento teve um foco especial no apoio ao empreendedorismo. Amazonilda Ferreira Fontes, moradora da Compensa 3, foi uma das beneficiadas, recebendo orientação sobre linhas de crédito. Dona de um ateliê de fardamento escolar, ela já fechou cinco operações de crédito com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), o que contribuiu para o crescimento de seu negócio.

“Cada financiamento foi um passo importante para essa realização. Esse crédito mudou minha vida e me dá forças para continuar. Sou grata por essa oportunidade de crescer como mulher e empreendedora”, contou Amazonilda, emocionada.

Principais serviços oferecidos

O programa Governo Presente ofereceu uma ampla gama de serviços, incluindo:

Saúde: consultas com clínicos gerais e oftalmologistas, teleconsultas, ultrassonografias e mamografias, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, e castrações de cães e gatos.

Cidadania e Documentos: emissão de carteiras de identidade, atendimento jurídico e social, serviços para mulheres em situação de violência e emissão de CPF.

Empreendedorismo e Crédito: orientação sobre linhas de crédito e renegociação de dívidas com a Afeam e Seas.

Habitação e Regularização Fundiária: atendimento para regularização fundiária e renegociação de dívidas habitacionais.

Bem-estar, Cultura e Lazer: fisioterapia, ventosa, aferição de pressão, oficinas culturais e atividades para crianças.

Outros serviços: feira de produtos regionais, atendimento ao consumidor, cadastro no Sine, denúncias ambientais e distribuição de água.

Esses serviços refletem o compromisso do Governo do Amazonas com o bem-estar da população e o desenvolvimento da comunidade local, com a oferta de recursos essenciais para a melhoria da qualidade de vida.

