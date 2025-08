Governador Wilson Lima leva Telessaúde a Coari e reforça compromisso com saúde no interior do AM

Notícias do Amazonas – Durante as comemorações pelos 93 anos de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), o governador Wilson Lima inaugurou neste domingo (03/08) duas salas do programa Telessaúde, ampliando o acesso da população do município a serviços médicos especializados por meio da tecnologia. Com a entrega, Coari se torna o 27º município amazonense, além da capital, a contar com estruturas físicas do programa Saúde AM Digital — que agora soma 74 salas em funcionamento em todo o estado.

“Nós estamos levando a Telessaúde para todo o estado e diminuindo o tempo de espera para que o paciente possa receber essa consulta”, afirmou o governador. “Também estamos montando um telediagnóstico em que os laudos são emitidos em 10 minutos, assinados pelo médico”, completou.

As novas salas de Telessaúde foram implantadas na Unidade Básica de Saúde (UBS) e no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Enedino Monteiro, ambos localizados no bairro Pera 1. As unidades passaram por reforma e foram reinauguradas com nova infraestrutura: sistema de videoconferência, eletrocardiograma, internet dedicada e prontuário eletrônico. Com isso, os pacientes têm acesso remoto a consultas com médicos baseados em Manaus, em especialidades como cardiologia, neurologia, ginecologia, psiquiatria, dermatologia e endocrinologia.

O serviço deve beneficiar aproximadamente 70 mil moradores de Coari. No sábado (02/08), Codajás também recebeu duas salas do programa, instaladas na UBS Arlete Ferreira, beneficiando cerca de 28 mil pessoas com a mesma estrutura tecnológica.

Além das consultas com especialistas, os atendimentos incluem telediagnóstico por eletrocardiograma, com laudos emitidos em até 10 minutos. O agendamento é feito pelo aplicativo Saúde AM Digital, que também permite acesso a receitas, laudos, histórico clínico e acompanhamento contínuo. Há ainda suporte via WhatsApp no número (92) 3190-1504.

A vendedora Maria de Fátima da Silva, de 58 anos, foi uma das primeiras pacientes atendidas em Coari. Ela celebrou a agilidade no atendimento. “Já perdi consulta, já fui pra Manaus várias vezes. Agora foi tudo rápido. Fiz minha consulta aqui mesmo e o médico me ajudou com o laudo. Isso vai me ajudar até na aposentadoria. A Telessaúde é muito boa, pode confiar”, relatou.

A ação integra o plano de regionalização da saúde pública conduzido pelo Governo do Amazonas, que pretende levar a estrutura física do programa Telessaúde a todos os 62 municípios até o fim de 2025, superando as barreiras geográficas com tecnologia e dignidade no atendimento.

Além das entregas na saúde, Wilson Lima também participou da reinauguração do Ginásio Poliesportivo Pedro Padilha, dentro da programação oficial do aniversário de Coari.