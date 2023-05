Governador Wilson Lima nomeia novos professores para a UEA

Redação AM POST

O governador Wilson Lima deu início à nomeação de 12 professores aprovados em concurso público realizado em 2019 para a Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A convocação contemplará áreas como Educação Física, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, na capital e também em cursos ofertados no interior do estado. Todas as nomeações serão efetuadas durante este mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A gente vem fazendo investimentos muito importantes em áreas estratégicas e, com certeza, educação é uma delas. Essa convocação representa uma conquista significativa para a comunidade acadêmica da nossa UEA, porque vem suprir uma necessidade de docentes em alguns cursos. Além disso, a gente valoriza esses profissionais, que vão ajudar a formar novos profissionais para nosso estado”, destacou Wilson Lima.

Neste primeiro momento, segundo o Governo do Estado, serão convocados três professores para o curso de Licenciatura em Educação Física, um para Ciências Contábeis, dois para Ciências Econômicas, além de dois para cursos da área da saúde.

No interior, o Centro de Estudos Superiores de Tefé (Cest) contará com três novos docentes: um para o curso de Pedagogia, um para o de Geografia e Física e um para a prática e ensino de Química. No Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara (Cesit), os alunos do curso de Licenciatura em Computação passarão a contar com um novo docente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo o Governo do Amazonas, está prevista, para o final deste mês de maio, a nomeação de mais dois professores do curso de Ciências Econômicas.

“É uma notícia muito esperada por todos nós, especialmente pelos alunos. Sabemos da importância de um quadro de docentes bem capacitado para a universidade. Essa é uma conquista importante que conseguimos alcançar, com o apoio do Governo do Amazonas, para oferecer uma educação de qualidade ao povo do nosso estado”, disse o reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib.