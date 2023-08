CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Manaus/AM – O governador Wilson Lima presidiu, nesta segunda-feira (28/08), a 303ª reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) que deliberou pauta com 48 projetos e investimentos estimados em R$ 671,1 milhões e geração de mais de 2 mil novos postos de trabalho. A reunião aconteceu no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), na avenida Joaquim Nabuco, zona sul de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O volume de investimentos, segundo o governador Wilson Lima, demonstra um cenário de retomada da economia, com expectativa otimista em relação ao Polo Industrial de Manaus (PIM), refletindo resultados positivos do esforço do Governo do Amazonas para atrair novos investimentos e gerar mais oportunidades de emprego e renda para a população.

“Nesta reunião tivemos a participação de todos os entes que têm um papel de investimento nesse processo de investimentos no estado do Amazonas. Hoje foram aprovados 48 projetos que representam mais de 2 mil empregos, com mais de R$ 600 milhões em investimentos. Esse é um momento importante e uma quantidade significativa de projetos, e é isso que faz a nossa economia girar e que faz a atividade industrial no Amazonas ser mais pujante”, disse o governador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governador ainda pontuou os benefícios que são trazidos com a instalação de novas empresas para a economia do estado e na vida da população.

“No momento em que se tem mais empresas investindo no estado do Amazonas, há mais empregos sendo gerados. E quando uma pessoa é contratada por uma empresa no Distrito Industrial, essa pessoa tem, na maioria das vezes, a possibilidade de colocar um filho em uma escola particular e ter um plano de saúde, e isso desafoga a pressão sobre o estado. E quando essa empresa se instala, ela recolhe ISS para a Prefeitura; ICMS para o estado, ou seja, há uma movimentação na economia”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (29/08), o governador Wilson Lima participa de uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em Brasília (DF), para tratar sobre a questão da reforma tributária em defesa da competitividade da Zona Franca de Manaus.

O Codam é um órgão colegiado com funções de assessoramento do Governo do Amazonas nos assuntos referentes ao desenvolvimento econômico e social e na formulação da política de incentivos fiscais e extrafiscais do Estado, tendo à frente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), que tem como gestor Serafim Corrêa.

“Temos trabalhado buscando melhorar o ambiente de negócios, que é fundamental para atrair novos investimentos”, disse o secretário da Sedecti, Serafim Corrêa.

Projetos

Na pauta do Cieam foram avaliados 48 projetos, sendo 24 de bens finais e 24 de bens intermediários, dos quais 21 de implantação, 22 de diversificação e cinco de atualização. Um dos destaques da pauta foi o projeto da Yamaha Motor Componentes da Amazônia, para atualização da linha de produção, representando 15,8% do total de investimentos (R$ 101,3 milhões), com previsão de 86 novos postos de trabalho.

Outro destaque foi a Amazon Packing And Ecopolymers, com um projeto de implantação estimado em R$ 67,8 milhões, com 54 novos empregos. A Whirlpool também se destacou com novos investimentos de R$ 43,9 milhões, que vão gerar 526 novos postos de trabalho.

Interior do Amazonas

Para o interior do Amazonas, entre os destaques do Codam estava a Frutilita Fabricação de Conservas de Frutas, na cidade de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), que vai investir R$ 3,7 milhões no projeto de implantação, com 15 novos postos de trabalho.

Participação

Estiveram presentes na reunião, os secretários de estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação (Sedecti), Serafim Corrêa; de Produção Rural (Sepror), Daniel Borges; da Fazenda (Sefaz), o secretário-executivo Dario Braga, representando o secretário Alex Del Giglio; o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva; o presidente da Federação da Indústrias do Amazonas (Fieam), Antônio Silva; o presidente da Associação Amazonense dos Municípios (AAM), prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa; o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz; o conselheiro da Petrobras, Marcelo Ramos.

Veja mais: Adolescente de 14 anos mata o próprio irmão ao vê-lo enforcando a irmã. Clique aqui.

Acompanhe nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui.

REDAÇÃO AMPOST