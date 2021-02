Governador Wilson Lima promove 1,3 mil policiais militares

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima promoveu, nesta semana, 1.314 policiais militares do Amazonas. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (05/02), que começou a circular neste sábado. A maioria dos beneficiados com a progressão na carreira militar são praças, que correspondem a 1.186 militares.

Anunciadas em dezembro do ano passado, as promoções foram assinadas por Wilson Lima na última quinta-feira (04/02), na Casa Civil do Governo do Estado. Dentre os 1.314 policiais militares que estão sendo promovidos com a medida, 128 são oficiais e 1.186 praças.

Em 2019, foram 3.362 policiais militares promovidos em todo o estado. Com essa nova progressão, mais de 60% da Corporação progrediu na carreira nos últimos dois anos de governo.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, agradeceu o governador Wilson Lima pela iniciativa e disse que o mandatário não mede esforços para atender os anseios da Polícia Militar. Ele destacou ainda que este ato reforça o reconhecimento do trabalho de cada um dos valorosos policiais, que todos os dias saem de suas casas com o compromisso de garantir o cumprimento da lei e a manutenção da ordem.

“Este é um momento merecido, que demonstra o compromisso e reconhecimento profissional aos bravos policiais militares, que dia e noite labutam no cumprimento da honrosa missão de servir e proteger a sociedade do nosso Amazonas, muitas vezes colocando suas próprias vidas em risco diante dos perigos, da criminalidade e também do inimigo invisível, que combatem todos os dias, tentando amenizar o sofrimento das pessoas”, finalizou.

