Governador Wilson Lima prorroga estratégia de vacinação nos shoppings de Manaus até 15 de dezembro

Redação AM POST*

MANAUS – O governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, nesta sexta-feira (19/11), após reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, a prorrogação da estratégia de vacinação em shoppings de Manaus até o dia 15 de dezembro. A iniciativa de busca ativa da população, oportunizando a vacinação nestes centros comerciais, tinha previsão de encerrar neste final de semana.

A vacinação nos shoppings iniciou no dia 6 de novembro e, até a última quinta-feira (18/11), foram aplicadas 32.971 doses em sete estabelecimentos, sendo 26.769 nos cinco shoppings onde a vacinação é realizada por equipes da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). A ação conta com apoio da Prefeitura de Manaus, que também abriu postos de vacinação em mais dois shoppings.

De acordo com o governador Wilson Lima, a primeira fase desta iniciativa termina neste domingo, mas estará sendo prorrogada até o dia 15 de dezembro, oportunizando a aplicação da 1ª, 2ª e 3ª doses nos shoppings, uma estratégia do Estado para reforçar a vacinação na capital.

“Com relação à campanha que estávamos fazendo nos shoppings, a primeira etapa dela termina neste domingo (21/11), mas nós vamos estender até o dia 15 de dezembro. Até o dia 15 de dezembro as pessoas vão ter a oportunidade de ir aos shoppings para poder fazer sua vacinação. Lembrando que a vacinação é de responsabilidade da prefeitura e o Estado entra com esse reforço para que a gente possa ampliar e garantir que mais pessoas sejam imunizadas”, informou o governador.

Balanço

De acordo com dados da SES-AM, entre os dias 6 a 18/11, o Manauara Shopping aplicou 6.331 doses; no Manaus Plaza Shopping foram aplicadas 3.364 doses; no Shopping Ponta Negra 3.838 doses foram aplicadas; já no Shopping Grande Circular foram 4.655 doses aplicadas; no Shopping Sumaúma foram aplicadas 7.693; e ainda foram aplicadas 888 doses no Amazonas Shopping (apenas no dia 6/11), totalizando 26.769 doses aplicadas nos estabelecimentos com a vacinação coordenada pelo Governo do Estado.

“Nessa estratégia de intensificar a vacinação nos shoppings de Manaus já conseguimos vacinar mais de 32 mil pessoas. Estamos oportunizando a vacina muito mais perto de você. O governador Wilson Lima, devido ao sucesso dessa nova estratégia, determinou que continue a vacinação nos shoppings de Manaus até dia 15 de dezembro. Aproveite para tomar a primeira, segunda ou terceira dose. A nossa chance contra a Covid-19 é a vacina”, afirmou o secretário de estado de saúde, Dr. Anoar Samad.

Nos dois postos abertos pela Prefeitura de Manaus, foram aplicadas 6.202 doses, 4.213 no Shopping Via Norte e 1.989 no Millenium Shopping. Com o total de doses aplicadas nos sete shoppings chegando a 32.971.

Postos de vacinação da SES-AM

Manaus Plaza Shopping

Avenida Djalma Batista, 2.100, bairro Chapada

Quinta a sábado, das 11h às 21h; aos domingos, das 14h às 21h

Manauara Shopping

Avenida Mário Ypiranga, 1.300, bairro Adrianópolis

Quinta a sábado, das 11h às 21h; aos domingos, das 14h às 21h

Shopping Ponta Negra

Avenida Coronel Teixeira, 5.705, bairro Ponta Negra

Quinta a sábado, das 11h às 21h; aos domingos, das 14h às 21h

Sumaúma Park Shopping

Avenida Noel Nutels, 1.762, bairro Cidade Nova

Quinta a sábado, das 11h às 21h; aos domingos, das 14h às 21h

Shopping Grande Circular

Avenida Autaz Mirim, 6.100, bairro São José Operário

Quinta a sábado, das 11h às 21h; aos domingos, das 14h às 21h

Postos de vacinação da prefeitura de Manaus

Millennium Shopping

Avenida Djalma Batista, 1.661, bairro Chapada

Segunda a sexta, das 10h às 18h

Shopping Manaus Via Norte

Rua José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, bairro Monte das Oliveiras

Quinta a domingo, das 11h às 20h