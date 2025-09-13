Governador Wilson Lima reforça segurança com entrega de novas viaturas em Novo Airão

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima reforçou, nesta sexta-feira (12/09), o compromisso do Governo do Amazonas com a segurança pública no interior, ao entregar três novas viaturas para o 6º Grupamento de Polícia Militar de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus). Com essa remessa de veículos, o Governo do Estado já alcança 124 novas viaturas distribuídas para 56 municípios.

PUBLICIDADE

“Nosso objetivo é dar melhores condições de trabalho para os policiais e mais segurança para a população. As viaturas fazem parte de um conjunto de investimentos que estamos levando para o interior, com tecnologia embarcada e estrutura para garantir uma resposta mais rápida contra o crime”, destacou o governador Wilson Lima.

As novas viaturas estão integradas ao Sistema Paredão, ferramenta de monitoramento inteligente que utiliza câmeras de reconhecimento e inteligência artificial para identificar veículos em tempo real. A tecnologia amplia a capacidade de resposta da polícia e fortalece o enfrentamento ao crime organizado.

Leia mais: Wilson Lima entrega 150 títulos definitivos de propriedade e amplia investimentos em Novo Airão

PUBLICIDADE

O reforço da frota no interior faz parte de um amplo investimento em segurança pública, que inclui também embarcações, armamentos modernos e sistemas de monitoramento. A estratégia vem consolidando resultados, como recordes de apreensão de drogas e armas desde 2019, além de maior presença ostensiva da polícia em áreas estratégicas.

A cerimônia de entrega em Novo Airão contou com a presença do secretário de Segurança Pública, Vinícius Almeida, da deputada estadual Alessandra Campelo, vereadores do município, além de outras autoridades estaduais e municipais.

De acordo com o comandante da unidade, capitão Marinho, a chegada das novas viaturas representa um avanço importante para o policiamento da cidade.

“Com o sistema integrado ao Paredão, para o rastreamento de veículos com restrição, a viatura traz para a população maior sensação de segurança pública para o combate à criminalidade. As viaturas novas, com uma tecnologia embarcada, trazem conforto e até mesmo segurança para o policial atuar em diferentes partes da cidade, incluindo ramais e locais de difícil acesso, garantindo que a ocorrência seja atendida sem problemas”, afirmou o comandante.