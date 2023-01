Governador Wilson Lima repassa R$ 750 mil em convênios para organizações que prestam atendimento socioassistencial no Amazonas

Redação AM POST

O governador Wilson Lima iniciou, nesta terça-feira (17/01), o repasse de R$ 750 mil em convênios para cinco Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) que desenvolvem ações socioassistenciais na capital e no interior do estado. O pagamento foi feito de forma simbólica no Abrigo Moacyr Alves, bairro Alvorada, zona sul, uma das instituições contempladas pelo edital 001/2022 do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), órgão do Governo do Amazonas.

“Essas instituições vivem basicamente de doações, vivem basicamente do trabalho de voluntários e não tenha dúvida de que o apoio do estado é decisivo para que elas continuem atendendo essa clientela e ampliando esse leque de possibilidades para esses assistidos e para as famílias deles”, afirmou Wilson Lima, acrescentando que seu governo tem como uma de suas principais preocupações o social, por meio de programas como Auxílio Estadual e o Prato Cheio.

Estiveram presentes na solenidade o vereador Alan Campêlo, representando a Câmara Municipal de Manaus (CMM), os vereadores Márcio Tavares e João Luiz; o depurador estadual Abdala Fraxe, representando a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), e o deputado estadual eleito Mário César Filho; além de diretores de abrigos contemplados, como Claudette Maria Mendes Ciarlini (Moacyr Alves), Dory ngela de Lima Lobato (Iasse) e Thiago Esch Gouvêa (Fazenda Esperança); além da secretária executiva do FPS, Kathleen Braz.

“Ao longo desses quatro anos, o Governo do Estado, por meio do Fundo de Promoção, avançou muito para dar esse suporte para essas instituições. Quando o governador assumiu, em 2019, nós tínhamos no interior do estado, por exemplo, 14 instituições recebendo algum apoio do governo. Hoje nós temos 46 municípios e em alguns municípios nós temos até mais de duas instituições”, explicou Kathleen Braz.

O edital lançado pelo governador Wilson Lima conta com aporte financeiro de R$ 20 milhões e teve 124 instituições aprovadas. Elas atuam no desenvolvimento de políticas públicas de mulher, Pessoas com Deficiência (PcDs), crianças e adolescentes, idosos, e de inclusão social e produtiva.

Neste primeiro momento, foram destinados R$ 749.899,00 para cinco instituições sociais: Associação Educacional e Beneficente Pão da Vida – NACER; Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança (SJC); Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino – Abrigo Moacyr Alves; Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança Dom Gino Malvestio; e Coração do Pai Iranduba.

Cada instituição recebeu até R$ 150 mil, recurso que poderá ser utilizado para aquisição de materiais permanentes; remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho; prestação de serviços especializados de terceiros, que viabilize a execução de projetos autossustentáveis; serviço de adequação e espaço físico; e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda.

“Esse edital é muito importante para nós porque vai trazer mais conforto e qualidade de vida para os acolhidos que moram aqui. São macas hospitalares, bombas, aparelhos que vão ficar na enfermaria e também aparelhos para fisioterapia. Isso vai trazer uma maior qualidade de vida para eles. É imprescindível o Governo estar nesse apoio conosco de mãos dadas. Isso é maravilhoso”, destacou a diretora do abrigo, Claudete Ciarlini.

FPS

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos autossustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social, que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes e Pessoas Com Deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.