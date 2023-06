Governador Wilson Lima vistoria fase final da obra do novo batalhão da Rocam

O governador Wilson Lima vistoriou, nesta sexta-feira (02/06), a fase final da construção do Batalhão da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, a Rocam, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Situado na avenida Buriti, bairro Distrito Industrial, zona leste de Manaus, a obra está 96% concluída e deve ser entregue no início do segundo semestre.

“Essa é uma obra muito estratégica para a questão da segurança pública. A Rocam é uma das mais especializadas forças que a gente tem no Brasil, reconhecida nacionalmente. A gente está construindo uma estrutura no Distrito Industrial porque vai dar uma tranquilidade para os trabalhadores que estão aqui, para os empresários. Só a presença da Rocam aqui já dá um efeito muito pedagógico. E nós estamos construindo uma das estruturas mais modernas do Brasil”, ressaltou o governador do Amazonas.

Com investimento no valor de R$ 10,2 milhões, a obra integra o programa Amazonas Mais Seguro, do Governo do Estado, e é realizada por meio de parceria entre a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

Na vistoria, Wilson Lima esteve acompanhado do superintendente da Zona Franca de Manaus, Bosco Saraiva; do deputado federal Alberto Neto; do presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus, Ralph Assayag; Coronel Menezes; dos secretários de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, e de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur; além de gestores e servidores das forças de segurança do Estado.

“Nós temos certeza que vai ser um novo salto na segurança pública do estado do Amazonas. O governador Wilson Lima determinou que a segurança pública tivesse uma infraestrutura que pudesse fazer jus a um trabalho de eficiência”, afirmou o secretário Carlos Henrique.

Detalhes da obra

A construção é feita em um terreno com área de 9,6 mil m2, aproximadamente, incluindo prédios, muro e estacionamento. Nesta etapa final, são realizados serviços de execução da estrutura da nova lixeira, instalação de forro em drywall (auditório), instalação de louças sanitárias e lixamento no teto e nas paredes internas.

O prédio de administração e dormitório conta com elevador, sala de arquivo morto, hall de entrada, recepção, protocolo, conforto, sala do comandante, reserva de armamento, almoxarifado, passa armas, sala do subcomandante, sala satélite, sala de instrução com capacidade para 40 pessoas, vestiários, alojamentos, DML, copa/cozinha, refeitório, auditório, sala de som, depósito, sala de comunicação social e rádio, sala de equipamentos e sala P2 Inteligência.

No prédio da academia e pavilhão-escola, o térreo conta com a academia, sala do garageiro e salas de aula. No pavimento superior estão localizados os dormitórios, copa, sala de aula e sala extra.

A casa de treinamento possui no térreo um espaço que simula uma favela e um apartamento com quarto, cozinha e banheiro, para que sejam realizados os treinamentos táticos. Já no pavimento superior está localizada a passarela de observação dos treinamentos. A quadra poliesportiva contará ainda com arquibancada e depósito.

A obra inclui também guarita, palanque para solenidades, subestação, Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), reservatório elevado, área destinada para implantação de stand de tiros, cobertura das viaturas e estacionamento com 187 vagas.

