Governadores e secretários de nove estados participam do 25º Fórum de Governadores da Amazônia Legal

O 25º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, que ocorreu de quarta-feira (16/06) a sexta-feira (16/06), em Cuiabá, Mato Grosso, contou com a presença de governadores e secretários de Agricultura e Produção Rural, Meio Ambiente e Segurança Pública de nove estados da Amazônia Legal, incluindo o governador do Amazonas, Wilson Lima.

O titular da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), Petrucio Magalhães Júnior, integrou a comitiva do governador Wilson Lima, auxiliando com subsídios técnicos e contribuindo com a Cúpula da Pan Amazônia, que será realizada em agosto, em Belém, no Pará.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da troca de experiências exitosas, o encontro permitiu a integração entre as secretarias visando a construção de uma agenda de desenvolvimento sustentável para os estados que compõem a Amazônia Legal.

Representando o setor produtivo no Fórum, Petrucio Magalhães destacou a proposta de maiores investimentos para infraestrutura da zona rural, com recuperação de estradas, acesso à comunicação via internet, construção de poços artesianos, fortalecimento da assistência técnica e extensão rural de interesse dos produtores rurais.

Também foi discutida a criação de um Plano Safra específico para a Amazônia Legal, garantindo condições especiais de acesso ao crédito rural em contrapartida para quem adotar boas práticas de produção agroecológica, agricultura de baixo carbono ou agro-verde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Precisamos unir forças para fazer com que tudo o que foi discutido aqui possa chegar aos nossos produtores rurais, agricultores. Há uma grande expectativa de que a Amazônia, região conhecida no mundo todo por sua exuberante floresta, possa também produzir alimentos sustentáveis. É perfeitamente possível a gente conciliar a produção de alimentos com a manutenção da floresta em pé”, concluiu Petrucio.

Cúpula da Amazônia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Cúpula da Amazônia contará com a presença de presidentes de países da Pan-Amazônia (Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname) e Guiana Francesa. Serão discutidos temas relacionados ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável, direitos humanos, segurança pública, agricultura e economia verde.

Redação AM POST