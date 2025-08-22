A notícia que atravessa o Brasil!

Governo abre novo credenciamento para empreendimentos do programa Amazonas Meu Lar

Unidades habitacionais são para a linha de atendimento de financiamento com subsídio do programa.

Por Fernanda Pereira

22/08/2025 às 13:41

Foto: divulgação

Notícias do Amazonas – O Governo do Amazonas publicou novo edital de chamamento público para empresas da construção civil interessadas em credenciar empreendimentos habitacionais para o Programa Amazonas Meu Lar. O edital é para a linha de atendimento Subsídio Entrada do Meu Lar e o período de credenciamento inicia na segunda-feira (25/08), e segue até o dia 9 de setembro de 2025.

O Programa Amazonas Meu Lar é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb). É executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e pela Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), órgãos da Sedurb, além da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect).

De acordo com o secretário da Sedurb e UGPE, Marcellus Campêlo, os empreendimentos são destinados às famílias com crédito aprovado para financiamento de imóvel e que estejam aptas a receber o subsídio estadual.

“Esse é um subsídio do Governo do Amazonas, para ajudar no pagamento da entrada de unidade habitacional, exclusivo para aquelas famílias cadastradas no Amazonas Meu Lar, que têm perfil e estão interessadas em financiar um imóvel pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, na linha Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)”, observa.

O valor do subsídio estadual é de até R$ 35 mil para famílias da Faixa 1, que tenham renda mensal bruta de até R$ 2.850; até R$ 30 mil para a Faixa 2, com renda mensal bruta de R$ 2.850,01 até R$ 4.700; e até R$ 20 mil para a Faixa 3, com renda mensal bruta de R$ 4.700,01 até R$ 8.000.

O edital 002/2025 – Sedurb/Suhab está publicado no site do programa www.amazonasmeular.am.gov.br. Podem ser cadastrados empreendimentos habitacionais prontos ou para construção dentro de um prazo de 36 meses. A documentação deverá ser enviada para o e-mail [email protected].

Apenas os empreendimentos credenciados no Amazonas Meu Lar estarão aptos para financiamento com o subsídio do Governo do Amazonas. A análise e o julgamento dos pedidos de credenciamento e dos documentos de habilitação serão realizados pela Comissão Especial de Chamamento Público e o resultado será publicado no site do programa.

Sobre o programa

O Amazonas Meu Lar integra as políticas de habitação e fundiária do Estado. Atuando em parceria com o programa federal Minha Casa, Minha Vida, tem como meta atender 24 mil famílias com soluções de moradia e 33 mil com regularização fundiária. O investimento estimado é de R$ 4,7 bilhões, somando recursos do Estado e dos fundos de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e de Arrendamento Residencial (FAR).

O programa alcançou, até o momento, 28.179 famílias, sendo 7.649 com soluções de moradia e 20.530 com regularização fundiária.

Leia mais: 2º Feirão Amazonas Meu Lar bate recorde de vendas e contempla 1,2 mil famílias para aquisição de moradia

