Governo aprova projetos que preveem a geração de 1,2 mil empregos na primeira reunião do Codam de 2023

Redação AM POST*

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), realizou, nesta terça-feira (07/03), a 300ª reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (CODAM), na Sede do Governo, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. Ao todo foram apreciados, e aprovados pelos conselheiros, 33 projetos somando investimentos de R$1,076 bilhão, e criação de 1.201 novos postos de trabalho além de outros 454 empregos que serão remanejados dentro da própria indústria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a presença do vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, abrindo os trabalhos, esta foi a primeira reunião do ano de 2023. O secretário da Sedecti, Pauderney Avelino, afirmou que o Codam vem apresentando crescimento em projetos aprovados ao longo da gestão do governador Wilson Lima, mostrando a força para atração de investimentos da Zona Franca de Manaus (ZFM). Ele reforçou que, no ano passado, o faturamento do Polo Industrial de Manaus (PIM) foi de aproximadamente U$ 34 bilhões.

“O Amazonas continua atraindo. A Zona Franca de Manaus continua atraindo. As empresas que estão vindo para o Estado representam mais de R$ 1 bilhão de investimento, com mais de mil empregos gerados nesta pauta que foi aprovada. As empresas estão ampliando o portfólio diversificando os produtos e esses investidores têm convicção que isso aqui é um porto seguro e vai continuar sendo”, destacou Pauderney.

Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) Antônio Silva, o principal motivo para se comemorar a aprovação dos projetos é a geração de emprego. Ele ressalta a importância dos postos de trabalho que serão remanejados destro das fábricas evitando demissões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Hoje nós tivemos a aprovação de mais 33 projetos com o somatório do valor significativo. Mas, para mim, o mais significativo são os empregos, porque daquele total, mais de 400 serão remanejados dentro da indústria para que possam obedecer aos projetos que hoje foram aprovados”, frisou Antônio Silva.

Destaques

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta reunião foram aprovados 10 projetos de implantação, 17 de diversificação e seis de atualização. As empresas têm um prazo de até três anos para implementação dos projetos, de acordo com a legislação vigente.

Um dos destaques da pauta foi a empresa Cal-COMP que apresentou três projetos para produtos de Bens de Informática. Apenas esta empresa representa 33% da pauta de investimento (R$ 363 milões) com os produtos como câmera de vídeo para sistema de segurança, modulador/demodulador para comunicação de dados por rede óptica, distribuidor de conexões para rede (“switch”) e roteador digital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pauta também contou com o projeto de atualização da empresa LG representando 21% do investimento total (R$ 225 milhões), com os produtos: unidade evaporadora para condicionador de ar “split system” e unidade condensadora para condicionador de ar “split system”.

Outro destaque vai para a empresa a Philco, que com apenas um projeto, representa 18% do investimento total (R$ 196 milhões), com os produtos condicionador de ar de janela ou parede com mais de um corpo “split system”, além da empresa Signify Iluminacao Brasil Ltda., com investimento total de R$ 23 milhões para o produto luminária com fonte de luz em estado sólido, um novo seguimento que vem surgindo e crescendo no Polo Industrial.