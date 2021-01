Governo cede Centro de Exames de Direção do Detran-AM para vacinação de idosos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), cedeu duas áreas do Centro de Exames de Direção Veicular (CEDV), no bairro de Santa Etelvina, na zona norte, para a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizar a vacinação contra a Covid-19.

No local, serão montados seis pontos de vacinação, sendo quatro no sistema drive-thru e dois para pedestres. “Nesse momento a prioridade é salvar vidas, conforme determinação do governador Wilson Lima. Por isso, o Detran Amazonas também entende que é preciso ceder o espaço para que as estruturas de saúde consigam vacinar o maior número de pessoas, mesmo que tenhamos que adiar nossa retomada das atividades aqui no CEDV”, defendeu Rodrigo de Sá, diretor-presidente do Detran-AM.

Ele e o subsecretário municipal de Saúde, Luis Cláudio Cruz, estiveram, na manhã desta quarta-feira (27/01), em visita ao local que será utilizado para a vacinação. “Vamos montar duas tendas, logo na entrada da área de exames do Detran, para aquelas pessoas que chegarem a pé. E, no local onde funciona o treinamento das autoescolas, vamos montar o sistema de drive-thru, com quatro estações de vacinação”, explicou Cruz.

A área de exame prático de direção do Detran-AM, na zona norte, será um dos pontos de vacinação em Manaus, conforme o Plano Municipal de Vacinação dos Idosos, divulgado pela Semsa.

Adequação – O CEDV vai passar por algumas adequações para receber a vacinação. Pias serão montadas para facilitar a higienização dos técnicos da Semsa que irão fazer a imunização.

A secretaria municipal também vai solicitar equipes da limpeza pública, para manter a limpeza e conservação do local enquanto durar a vacinação. Além disso, servidores do Detran-AM vão auxiliar na organização das filas de carros no sistema drive-thru para evitar congestionamentos

