Governo do AM amplia diálogo com produtores do Sul e avança em regularização fundiária

Notícias do Amazonas – O governador do Amazonas, Wilson Lima, se reuniu nesta quarta-feira (23/07) com agricultores familiares de dez municípios do Sul do estado, reforçando o apoio do Governo à regularização fundiária e ambiental da região. O encontro aconteceu na sede do governo e faz parte do conjunto de medidas voltadas ao desenvolvimento sustentável e à segurança jurídica no campo.

Participaram da reunião produtores dos municípios de Apuí, Borba, Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Boca do Acre, Pauini, Canutama, Lábrea e Tapauá. As lideranças apresentaram como principal demanda o apoio para viabilizar a redução da reserva legal em áreas específicas, conforme previsto no Código Florestal Brasileiro.

A proposta envolve permitir a exploração de até 50% da área em regiões onde mais da metade do território está ocupado por unidades de conservação e terras indígenas homologadas — condição que se aplica a muitos municípios do Sul do Amazonas. A medida poderá ser viabilizada por meio do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), que está sendo elaborado pelo governo estadual, com Apuí como projeto piloto.

Wilson Lima afirmou que acompanha de perto as necessidades da região e reiterou o compromisso do governo com os trabalhadores do campo.

“Para mim, é essencial que o produtor e o empreendedor desenvolvam suas atividades, pois isso gera empregos, renda e contribui para o desenvolvimento do município e do estado, reduzindo a pressão sobre os serviços públicos”, destacou.

Medidas em andamento

A reunião integra uma série de ações promovidas pelo Governo do Amazonas para destravar a regularização fundiária e apoiar práticas produtivas sustentáveis. Entre elas estão:

Elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) , com foco inicial em Apuí

Criação de instrumentos legais e financeiros para recuperação de áreas degradadas

Articulação de acordo de cooperação técnica com o Incra , previsto para outubro

Fortalecimento da parceria com o Ibama e o Ministério do Meio Ambiente

O tema também foi pauta de reuniões em Brasília no último dia 8 de julho, quando o governador esteve com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o presidente do Incra e o presidente do Ibama. Na ocasião, Wilson Lima propôs a formalização de um acordo para garantir apoio legal aos produtores rurais e acelerar o processo de regularização de assentamentos federais no Amazonas.

A expectativa é que, com a adoção de medidas estruturantes, o estado avance na regularização de propriedades, promova a inclusão produtiva e consolide um modelo de desenvolvimento que concilie a preservação ambiental com a geração de renda no interior.