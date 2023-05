Governo do AM aumenta proposta e oferece reajuste salarial de 14% para professores em greve, diz Sinteam

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Amazonas (Sinteam), Ana Cristina, disse nesta segunda-feira (29), que após reunião com o Governo do Amazonas a proposta de reajuste salarial para encerramento da greve dos professores subiu de 8% para 14%, além de abonar as faltas dos servidores e estornar valores descontados no último contracheque. Também consta na nova proposta a progressão horizontal dos trabalhadores.

A categoria rejeitou a primeira proposta do Estado, que ofereceu um reajuste inicial de 8%, e está pedindo um aumento de 25%. A data-base de 2023 dos trabalhadores da rede estadual expirou em 1º de março, e o governo se apresenta aberto para negociações.

Segundo o, Sinteam os 14% de reajuste propostos pelo governo seriam pagos da seguinte forma: 8% de forma imediata e 6% em julho de 2024.

De acordo com Ana Cristina, será realizada uma assembleia geral com a categoria na manhã desta terça-feira (29), onde será analisada a proposta do governo.

Redação AM POST*