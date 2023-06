Governo do AM entrega quase quatro mil pacotes de absorventes higiênicos para alunas da rede pública de ensino em Manaquiri

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), entregou, nesta sexta-feira (16/06), quase quatro mil pacotes de absorventes higiênicos para alunas da rede pública de ensino do município de Manaquiri (distante 60 km de Manaus).

A entrega faz parte do programa ‘Dignidade Menstrual’ e vai atender 997 jovens com idades entre 12 e 18 anos. O programa foi lançado em 2021 com o objetivo de combater a pobreza menstrual e envolve a Seas e a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc). A ação contou com o apoio da prefeitura municipal de Manaquiri.

“Além de garantir a nossa dignidade, vamos receber palestras sobre o assunto na escola. As pesquisas mostram como a pobreza menstrual atinge meninas em todo o mundo e como isso afeta nosso rendimento escolar. O programa é muito importante”, disse a estudante Sophia dos Anjos, de 14 anos, que foi beneficiada pelo programa.

Crédito Rosa

Na ocasião, a Seas entregou 80 cheques simbólicos para empreendedoras contempladas pelo programa Crédito Rosa, voltado para mulheres que empreendem e atuam no mercado de trabalho (autônomas ou Microempreendedora Individual – MEI), mas que tiveram suas atividades afetadas pela pandemia de Covid-19.

O Governo do Amazonas já liberou R$ 434.700 mil reais em recursos do Crédito Rosa apenas no município de Manaquiri. A esteticista Tereza Soares, de 23 anos, foi uma das contempladas pelo financiamento.

“O Crédito Rosa me ajudou a investir, crescer e alcançar meus objetivos. Esse incentivo, somado à minha força de vontade, foram essenciais nessa minha caminhada de conquista à independência financeira”, afirmou.

“Estamos percorrendo o Amazonas com esses dois programas sociais. O Crédito Rosa incentiva o empreendedorismo feminino e impulsiona o comércio, enquanto o Dignidade Menstrual garante o direito à educação e dignidade das meninas.”, disse o secretário executivo da Seas, Anderson Souza.

Redação AM POST