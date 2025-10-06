A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Governo do AM garante seguro-defeso a 80 mil pescadores com ampliação de prazo para nova Carteira de Identidade Nacional

Decisão da Justiça Federal permite que documentos de identidade existentes continuem válidos para acesso ao benefício até fevereiro de 2032.

Por Jonas Souza

06/10/2025 às 17:50

Notícias do Amazonas  – O Governo do Amazonas assegurou o direito ao seguro-defeso de 80 mil pescadores artesanais do estado, com a ampliação do prazo para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) até fevereiro de 2032. A medida foi definida em decisão liminar da Justiça Federal, que suspendeu a obrigatoriedade da CIN para acesso ao benefício no Amazonas.

O seguro-defeso garante renda aos pescadores durante o período de proibição da pesca, essencial para a preservação das espécies. A medida atende a uma ação da Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM), garantindo que os órgãos federais aceitem os documentos de identidade já existentes.

A PGE-AM atuou para assegurar o direito de milhares de pescadores artesanais ao benefício essencial à sua subsistência. Essa vitória reforça o papel da Procuradoria na defesa da legalidade, da eficiência administrativa e da proteção social e ambiental, afirmou o procurador-geral do Amazonas, Giordano Bruno Costa da Cruz.

Com a nova regra do Governo Federal, os pescadores cadastrados deverão fornecer comprovante de residência, comprovação de contribuição previdenciária, notas fiscais de vendas e realizar o registro biométrico na CIN para comprovar a atividade pesqueira e acessar o seguro-defeso.

O seguro-defeso tem o valor equivalente a um salário mínimo e é pago exclusivamente a pescadores artesanais que vivem da pesca durante o período de reprodução dos peixes, quando a atividade fica proibida. Em 2024, aproximadamente 1,25 milhão de beneficiários em todo o país receberam o benefício, com orçamento de R$ 5,8 bilhões. No Amazonas, mais de 80 mil trabalhadores dependem do seguro-defeso.

Sobre a Carteira de Identidade Nacional (CIN), dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que o Amazonas emitiu 854.335 documentos desde abril de 2023. As emissões foram realizadas em unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), ações do Programa Governo Presente e mutirões em diversos municípios, garantindo o acesso à documentação básica necessária para todos os cidadãos.

A decisão judicial assegura que os pescadores amazonenses continuem recebendo o benefício sem interrupções, reforçando a proteção social e a continuidade da atividade pesqueira artesanal no estado.

