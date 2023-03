Governo do AM intensifica apoio às famílias após desabamento de terra em Manaus

Redação AM POST

O Governo do Amazonas intensifica o apoio e a assistência na área social e de cidadania para as famílias do bairro Jorge Teixeira, zona Leste, onde foi registrado um deslizamento de terra na noite deste domingo (12/03). Na área da prevenção, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) encerrou o serviço de varredura do local na tarde desta segunda-feira (13/03).

Conforme o comandante geral do CBMAM, Cel. Orleilso Muniz, o procedimento técnico iniciou desde a última madrugada na região. “Ainda na madrugada usamos uma retroescavadeira, e isso possibilitou de forma técnica nós conseguimos fazer a remoção da lama, de maneira que hoje concluímos toda a varredura da área”, disse o coronel, que também falou que o serviço de remoção das casas e isolamento da área foi feito pela defesa civil do município para evitar novas ocorrências no local.

“Toda a área está isolada e as casas foram inclusive demolidas, porque considerando que estamos no mês de março e no mês de abril as chuvas se intensificam. E como aquela área é de risco, o mais acertado foi remover de fato aquelas famílias de lá para evitar que um novo deslizamento traga aí uma nova tragédia”, concluiu.

Emissão de documentos

Ainda na manhã desta segunda-feira, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) iniciou os atendimentos e encaminhamentos de documentos para as 76 famílias afetadas pelo desastre, garantindo acesso a eventuais auxílios e benefícios emergenciais.

A assistência está sendo ofertada em parceria com a Prefeitura Municipal de Manaus (PMM), na Escola Municipal Helena Augusta Walcott, na zona norte. Técnicos de Direitos Humanos e Cidadania estão auxiliando para a emissão de Registro Geral (RG) e Certidão de Nascimento.

Além disso, as equipes estão atuando no auxílio aos migrantes com as agências da Organização das Nações Unidas (ONU), para atender as vítimas de origem estrangeira.

“Como estamos passando por um momento emergencial, a Prefeitura de Manaus comunicou a Sejusc para vir fortalecer as ações para a comunidade do Jorge Teixeira. Atuando com a secretaria de direitos humanos e cidadania, estamos dando um amparo tanto para as agências da ONU quanto na parte documental, tanto de refugiados e migrantes quanto brasileiros que moravam no local”, comentou a secretária executiva de Direitos Humanos (Sedh), Gabriella Campezatto.

Distribuição de sopa

A partir desta terça-feira (14/03), a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) vai disponibilizar sopas para as famílias que estão na Escola Helena Augusta Walcott.

Ao todo, serão servidos 75 litros de sopa. Além da distribuição de sopas, técnicos da Seas têm dado apoio às equipes da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), auxiliando no acolhimento às vítimas, cadastro das famílias atingidas e triagem das roupas doadas.

Diariamente, as equipes formadas com até 10 técnicos da Seas se revezam em turnos para atender às necessidades das famílias.