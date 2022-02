Governo do AM paga auxílio-aluguel aos moradores do Monte Horebe e estabelece prazo para atualização cadastral

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), realiza o pagamento do auxílio-aluguel, referente ao mês de fevereiro, para famílias retiradas da ocupação irregular Monte Horebe, nesta quinta-feira (10/02) e sexta-feira (11/02).

A Suhab alerta que continua com o processo de atualização cadastral até o dia 28 de fevereiro. Essa é uma condição necessária, que valida a renovação do Termo do Acordo Individual; e assegura a manutenção do benefício de auxílio-aluguel para essas famílias.

De acordo com o Setor Social do órgão, quem não realizar a atualização até o prazo estabelecido vai ter o benefício suspenso. O procedimento é simples e realizado via internet, o que evita o atendimento presencial dessas famílias neste período ainda de pandemia.

São 283 beneficiários que ainda não efetuaram a atualização. Para fazê-lo basta entrar no link que está disponível para ser utilizado tanto por smartphone ou computador. Segue o link: http://cadastro.suhab.am.gov.br/.

Qualquer dúvida quanto ao link, os beneficiários podem entrar em contato por meio dos telefones: (92) 98422-3705 e (92) 3647-1008 ou por email: [email protected].

Pagamentos – O auxílio será pago em dois dias, em nove agências do Banco Bradesco. Para esta ação, o Estado está disponibilizando recursos no valor de R$ 1.319.400,00 para o pagamento do mês de fevereiro a 2.199 famílias.

Para receber o benefício, concedido mediante ordem bancária nominal, os beneficiários devem ir à agência do banco designada, na data definida conforme a listagem, a partir das 10h, munidos de RG e CPF, apresentando ainda certidão de casamento e/ou averbação de divórcio, em caso de mudança de nome.

As listagens de nomes, por ordem alfabética e com indicação dos endereços das nove agências do Bradesco nas quais os beneficiários irão receber a parcela, estão disponíveis no site da Suhab, no endereço www.suhab.am.gov.br, com acesso direto pelos links abaixo:

Dia 10: CLIQUE AQUI

Dia 11: CLIQUE AQUI