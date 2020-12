Governo do AM reduz de R$ 2 milhões para R$ 1,5 milhão valor gasto em decoração de Natal sem licitação

Redação AM POST

O Governo do Amazonas publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) errata na última quinta-feira (10) reduzindo o valor de R$ 2 milhões para R$ 1, 5 milhão do contrato para montagem e desmontagem de árvore de Natal e serviços de produções de eventos da Secretaria de Cultura (SEC) no Largo São Sebastião neste ano. Além disso foi trocada uma empresa e incluída mais uma no contrato com dispensa de licitação.

“A pandemia impossibilitou o planejamento antecipado de eventos, inclusive as tradicionais atividades natalinas. Não sendo possível finalizar um procedimento licitatório a tempo, esta Agência socorreu-se da própria lei geral de licitações, que contempla a possibilidade de contratação direta em razão de situação emergencial”, alegou.

Segundo a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 4 de dezembro, as empresas AC Entretenimento e Produção Eireli, Cenart Produções e Serviços Cenográficos Eireli e Ecoarte Estrutura e Produção Ltda serão responsáveis pela manutenção, montagem e desmontagem da árvore de Natal; produção artística, incluindo material, serviços de operacionalização de eventos e de direção técnica, com alimentação e logística.

Após repercussão negativa na imprensa da destinação de R$2 milhões para a árvore de natal, a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) disse na errata que havia falhado e publicou no dia 10 de dezembro, no diário oficial, que o valor foi corrigido para e R$ 1.519.146,70.

O valor pago para o evento natalino poderia ser destinado para a compra de vacinas para o combate do novo coronavírus (Covid-19) no Estado.

