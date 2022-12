Governo do Amazonas abre novas vagas de agendamento para Casa do Biscoito e Fábrica do Papai Noel

Redação AM POST

“O Mundo Encantado do Natal” abre novas vagas para a Casa do Biscoito e a Fábrica do Papai Noel, nesta sexta-feira (02/12), às 15h, com agendamento no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br). As atrações são gratuitas e fazem parte da programação do evento, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Fundo de Promoção Social (FPS). Outros espaços culturais do estado também seguem com dança, teatro e shows musicais gratuitos, até o dia 23 de dezembro.

Continua depois da Publicidade

Entre os destaques desta semana, está a Casa do Biscoito, atração inédita, que funciona na Casa das Artes, rua José Clemente, Largo de São Sebastião. Voltada para o público infantil, até cinco anos, a casa oferece atividades lúdicas desenvolvidas para a primeira infância como, oficina de decoração de biscoitos e confecção de enfeites natalinos. A entrada acontece em grupos de até 30 crianças, acompanhadas por um responsável. A duração da atividade é de 50 minutos.

A Fábrica do Papai Noel, no Centro Cultural Palácio da Justiça, avenida Eduardo Ribeiro, Centro, é destinada à toda família. No espaço, os visitantes podem acompanhar o Papai Noel e seus ajudantes em ação, organizando cartinhas, preparando brinquedos e produzindo árvores. Os grupos são de 25 pessoas e a visitação dura 30 minutos.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, ressalta o sucesso das atrações. “Em menos de 24 horas de abertura das vagas, na primeira semana, esgotaram-se os agendamentos. A procura foi muito grande e o retorno positivo. Definimos uma estratégia de abertura de vagas, todas às sextas-feiras, até o encerramento da temporada, no dia 23 de dezembro, para que todos possam participar”, disse Apolo.

Continua depois da Publicidade

Programação geral

Na semana do dia 5 a 11 de dezembro, os espaços culturais do Governo do Estado seguem com uma programação diversificada, aberta ao público e sem a necessidade de agendamento. No Largo de São Sebastião, a agenda de atrações é de quarta-feira a domingo, das 18h às 20h. São apresentações de dança urbana, performance “Baile de Natal”, do Corpo de Dança do Amazonas, shows musicais, entre outros.

Destaca-se também, nesta semana, o Museu do Seringal Vila Paraíso, Igarapé São João, afluente do igarapé Tarumã Mirim, que recebe no dia 8 de dezembro, às 9h30, o espetáculo “Coral do Amazonas canta Peças de Natal”, sob a regência de Otávio Simões.

Continua depois da Publicidade

O Natal dos Municípios segue por Barreirinha, Manacapuru, Nhamundá, Presidente Figueiredo, Comunidade Portelinha (Envira), Rio Preto da Eva e outros.

A programação completa da edição 2022 “O Mundo Encantado do Natal” está disponível no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br).