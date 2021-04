Governo do Amazonas abre o Cadastro Estadual de Cultura

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas abriu, nesta terça-feira (27/04), o Cadastro Estadual de Cultura. O registro, que pode ser feito em cultura.am.gov.br, é necessário para solicitação do auxílio emergencial, disponibilizado pela gestão de Wilson Lima para os trabalhadores da Cultura que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia.

De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, podem se inscrever no cadastro trabalhadores que exercem atividades relativas à produção, difusão ou fornecimento de bens ou serviços culturais necessários à cadeia produtiva da cultura.

“Para fim de solicitação do auxílio, os trabalhadores têm dez dias para se cadastrar. Mas, o cadastro continuará aberto, porque será a base de dados da cadeia produtiva da cultura e economia criativa do Amazonas; e também se tornará a plataforma oficial para diversas atividades promovidas pelo Governo do Amazonas, como inscrições em editais, chamadas públicas e outros instrumentos convocatórios”, destaca o titular da pasta.

Para realizar o cadastro é necessário preencher um questionário socioeconômico e ter os seguintes documentos digitalizados: RG, CPF, comprovante de residência, portfólio (fotos de atividades exercidas no setor cultural, matérias veiculadas na imprensa); declaração de órgão público, associações culturais e/ou empresas de eventos informando que o solicitante presta serviços artísticos e culturais e que faz parte da cadeia produtiva; entre outros documentos que comprovem a atuação na área artística e de economia criativa por no mínimo dois anos.

Sobre o auxílio emergencial – O governador do Amazonas, Wilson Lima, lançou, nesta terça-feira (27/04), um pacote de ações em apoio à cultura e economia criativa, setor fortemente impactado pela pandemia de Covid-19, e sancionou a lei que cria o Auxílio Estadual no valor de R$ 600, divididos em três parcelas, para trabalhadores desse setor e das áreas do esporte e turismo. Aproximadamente 13 mil pessoas deverão ser beneficiadas com o auxílio. Todas as informações e critérios para receber o auxílio estão disponíveis no endereço eletrônico auxilio.am.gov.br.

* Com informações da assessoria de imprensa