Governo do Amazonas abre seleção para contratação temporária em abrigo emergencial

Redação AM POST

O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), abrirá a partir da meia-noite desta quarta-feira (10/03), a inscrição para a Seleção Simplificada n° 001/2021, para contratação temporária de 52 profissionais de nível superior, médio e fundamental, com a finalidade de atuação junto aos acolhidos no abrigo emergencial provisório, voltado à população em situação de rua.

As vagas são para psicólogo (7), assistente social (7), enfermeira (2), cuidador (15), auxiliar de cuidador (15) e técnico em Enfermagem (6). Os salários variam de R$ 1.100 a R$ 4.700. O regime de trabalho será 12 por 36, ou seja, 12 horas de trabalho ininterruptas e descanso nas 36 horas seguintes. A contratação tem duração de 60 dias.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até as 23h59 do dia 11 de março deste ano, por meio do site www.sejusc.am.gov.br, clicando no banner Seleção Simplificada n° 001/2021, que estará disponível no endereço eletrônico a partir da meia-noite de hoje. Nele constará o edital, a ficha de inscrição para a função a qual o participante deseja concorrer e também espaços para anexo dos documentos comprobatórios.

Segundo a secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc, o processo visa intensificar o atendimento de qualidade desenvolvido no espaço que, atualmente, conta com 86 acolhidos.

“Nós não temos atualmente essas pessoas no quadro da Sejusc, por isso se faz necessário a contratação emergencial que deve ter duração de dois meses, período de permanência dos trabalhos no abrigo emergencial”, disse a gestora.

Resultado – O resultado preliminar da Seleção Simplificada será publicado no site www.sejusc.am.gov.br no dia 12 de março de 2021. A classificação final será feita pela soma dos pontos obtidos nos títulos e experiência, e apresentada em ordem decrescente de pontos.

Saiba mais – Os candidatos não eliminados, excedentes às vagas constantes no edital, serão mantidos em cadastro de reserva e poderão ser convocados para contratação mediante a disponibilidade de vagas que surgirem.

Entenda – O abrigo emergencial temporário voltado à população em situação de rua foi inaugurado no dia 25 de fevereiro, na área de Concentração do Sambódromo, rua Loris Cordovil, bairro Alvorada, zona centro-oeste.

Até 150 pessoas dessa população em vulnerabilidade devem ser abrigadas no espaço, que segue todas as especificações e protocolos de segurança, estabelecidos pelo Ministério da Saúde e por organismos internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS).

*Com informação da Assessoria de Imprensa