Governo do Amazonas alcança 40% de execução na obra de construção do Batalhão da Rocam

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), avançou com as obras de construção do Batalhão da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). A obra está com 40% de execução e deverá ser concluída em setembro deste ano.

O Batalhão da Rocam, está situado em um terreno localizado na avenida Buriti, 4.715, bairro Distrito Industrial, zona leste de Manaus.

Com investimento de R$ 8,1 milhões, a obra contempla uma área total de 9.676,87m² e terá uma área edificada de 3.388,39 m², que inclui um prédio de administração, pavilhão-escola com vestiários, casa de treinamento tático, quadra poliesportiva, palanque para solenidades, guarita de entrada, posto de observação, elevador, subestação, área com cobertura para estacionamento das viaturas com 30 vagas, lixeira e local específico para o gás.

O projeto também prevê a implantação de estacionamento coberto para as viaturas, com 170 vagas, sendo 36 na área frontal, com vagas específicas para idosos, gestantes e PCDs; nove vagas laterais para motocicletas; e as demais distribuídas nas áreas laterais e na parte central do terreno com calçamento em bloco sextavado.

Serviços realizados

Todos os serviços de escavação, baldrames e elevação da superestrutura já foram realizados. Agora, estão em andamento os serviços referentes às lajes, escadarias e pisos, entre outros.