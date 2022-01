Governo do Amazonas alinha estratégias para ampliar cobertura vacinal contra Covid-19 no interior

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Visando ampliar a vacinação contra Covid-19 em todo o Amazonas, o Governo do Estado tem realizado constantes ações que facilitam o acesso da população aos imunizantes. De acordo com dados apresentados, na sexta-feira (14/01), pela Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), durante reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, mais de 400 mil pessoas ainda não tomaram a primeira dose, estando a maior parte deste quantitativo no interior.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, explicou que, mesmo com a disponibilidade de imunizantes, muitas pessoas ainda não tomaram a primeira dose ou não concluíram o esquema vacinal e que, diante deste cenário, o Governo tem buscado diferentes maneiras de incentivar e facilitar a aplicação das vacinas.

“Nós temos no Amazonas em torno de 400 mil pessoas que não tomaram a primeira dose, e a maior parte dessas pessoas está no interior do Amazonas. Mais de 630 mil não tomaram a segunda dose e mais de 700 mil não tomaram a dose de reforço. Isso quer dizer que precisamos intensificar mais ainda as ações de vacinação. Aqui na capital já temos várias estratégias. Temos a campanha Vacina Amazonas, carreta Vacina Amazonas, a estratégia de vacinação nos supermercados”, disse Tatyana.

Segundo a diretora-presidente da FVS-RCP, para que possa avançar na imunização deste público ainda não vacinado no interior, o Estado conta com o apoio das secretarias municipais de Saúde para mapear a população não vacinada ou com esquema vacinal incompleto, e traçar as melhores formas de levar às doses aos lugares mais remotos do Amazonas.

“Agora precisamos, com o apoio das secretarias municipais de Saúde dos municípios, identificar onde estão essas pessoas que nem tomaram ou que estão com esquema vacinal atrasado, de acordo com as especificidades do local, principalmente acessibilidade às comunidades rurais. Traçar estratégias para fortalecer a vacinação nos municípios do interior”, frisou.

Modalidade – Durante edições da campanha Vacina Amazonas, o Governo levou os imunizantes à população moradora de áreas ribeirinhas de alguns municípios por meio da modalidade drive-thru fluvial, garantindo a aplicação de doses em pessoas com dificuldades logísticas para chegar aos centros urbanos.

Além disso, a busca ativa de não vacinados também tem sido um método adotado para a ampliação da cobertura vacinal.

Aplicação de doses – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 5.641.153 doses foram aplicadas em todo o estado até esta sexta-feira (14/01), sendo 2.785.056 de primeira dose, 2.269.985 de segunda dose, 56.953 com dose única, 529.098 de 1ª dose de reforço, e 61 de 2ª dose de reforço. A informação está disponível no site da FVS-RCP, no endereço www.fvs.am.gov.br.