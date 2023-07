Governo do Amazonas altera horário de expediente em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo

O Governo do Amazonas decretou uma mudança no horário de expediente nas repartições públicas, autarquias e fundações do Estado durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina da Fifa 2023. O Brasil estreia na competição na próxima segunda-feira (24/07).

O decreto estadual acompanha a decisão do Governo Federal, que também alterou o horário de expediente em jogos da Seleção. As instruções referentes ao horário de funcionamento dos órgãos públicos no Amazonas constam no Diário Oficial do Estado (DOE) de 19 de julho.

A Copa do Mundo, realizada na Austrália e na Nova Zelândia, começou nesta quinta-feira (20/07) e vai até o dia 20 de agosto. A estreia do Brasil acontece na próxima segunda-feira (24/07).

De acordo com a portaria, a norma permite que os funcionários se ausentem e cheguem ao trabalho em até duas horas depois do fim dos jogos. Desta forma, no dia 24 deste mês, o expediente se iniciará às 11h. No dia 2 de agosto, a jornada de trabalho começará às 10h.

O decreto que determina o ponto facultativo foi publicado no Diário Oficial e prevê que a Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead) organize o banco de horas, com possíveis compensações por parte dos servidores do Poder Executivo. Além disso, estão ressalvados todos os procedimentos já agendados pelo sistema de Saúde.

O Executivo Estadual também determinou ainda que a Secretaria de Educação (Seduc) promova a compensação das horas normais de ensino.

Dias de Jogos da Seleção Brasileira

Com horários de Manaus

24/07 – Brasil x Panamá, às 7h

29/07 – Brasil x França, às 6h (sábado)

02/08 – Brasil x Jamaica, às 6h

Redação AM POST