Governo do Amazonas anuncia expansão da malha aérea com novos voos da Latam para o Rio de Janeiro, São Paulo e Belém

O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, e a Latam Linhas Aéreas anunciaram, nesta segunda-feira (21/08), a ampliação da malha aérea do estado com uma nova rota para o Rio de Janeiro (RJ) e mais voos diretos de Manaus para as cidades de São Paulo (SP) e Belém (PA) e outros três municípios do interior, bem como a expansão das operações cargueiras nacionais e internacionais da capital amazonense.

Os novos investimentos da Latam no Amazonas foram viabilizados pela política de incentivos fiscais do Governo Wilson Lima para as empresas de aviação, o que melhora a conectividade e aquece o turismo enquanto atividade econômica em todo o estado. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa realizada na sede do Governo do Estado, no bairro Compensa, zona oeste da cidade.

“O tratamento tributário diferenciado que o governo Wilson Lima vem dando para operações no modal aéreo incrementa a atividade econômica na região e, acima de tudo, incentiva o turismo. É um planejamento que vem sendo feito nos últimos dois anos, visando, assim, tornar ainda mais robusta, no período pós-pandemia, a atividade econômica no Estado do Amazonas”, destacou o vice-governador Tadeu de Souza.

Pela política de incentivo do Governo do Amazonas, as empresas aéreas que trabalham com transporte de passageiros e cargas, incluindo as empresas de fretamento de táxi aéreo, são contempladas com reduções que variam de 3% a 7% na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis de aviação.

O diretor de operações da Latam, o piloto manauara Harley Meneses, declarou que os novos investimentos da companhia aérea no Amazonas se tornaram possíveis graças aos incentivos fiscais concedidos pelo Estado, por meio da Lei nº 6.271/23, que entrou em vigor em julho deste ano.

“Agradeço pessoalmente os esforços do Governo Estadual para a redução do ICMS sobre o combustível de aviação. Esse movimento foi fundamental para que a gente pudesse fazer o anúncio desse pacote de investimentos hoje. Esse é um estado com enorme potencial turístico e também industrial e, por isso, ele está no centro das nossas decisões também”, afirmou.

Voos comerciais

Com a medida, o Amazonas ganha um voo direto da Latam para a capital do Rio de Janeiro, de onde mais de 18,4 mil turistas desembarcaram no estado no ano passado. São Paulo e Belém são os maiores emissores de turistas para o Amazonas, totalizando 125,9 mil e 43,6 mil visitantes em 2022, respectivamente.

De acordo com o presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonas), Ian Ribeiro, as rotas aéreas foram ampliadas de modo estratégico para atrair mais turistas para o estado, especialmente os de países europeus interessados no ecoturismo.

“Trabalhamos para trazer mais turistas para o Amazonas e fazer com que os amazonenses possam conhecer novos destinos. O Rio de Janeiro é a porta de entrada para muitos turistas, sobretudo da Europa para o nosso país. Com este voo do Rio de Janeiro para Manaus, haverá uma facilidade muito maior, captando assim mais turistas que vão deixar muito mais renda aqui no nosso estado”, explicou.

Datas e horários

As viagens sem escalas para o Rio de Janeiro/Galeão pela Latam começam no dia 2 de janeiro de 2024, enquanto os novos voos para São Paulo e Belém começam a operar no dia 29 de outubro deste ano. Os bilhetes para a rota Manaus-São Paulo/Guarulhos já estão à venda no site da Latam, enquanto as demais serão comercializadas nos próximos dias, segundo a companhia aérea.

O novo voo Manaus-Rio de Janeiro/Galeão terá duas frequências semanais, decolando da capital amazonense todas as terças e sábados às 23h40 (hora local) e todas as quartas e domingos à 0h05 (hora local) da capital fluminense. Com duração média de quatro horas, a rota será feita em aeronaves Airbus A319 com capacidade para 138 passageiros, Airbus A320 ou Airbus A321.

A rota Manaus-Belém ganhará um novo voo aos sábados, com duração média de 2h05 e decolagem de Manaus às 13h05 (hora local) e no sentido contrário às 17h05 (hora local). Aos domingos, permanecerá com a decolagem da capital amazonense às 11h55 (hora local) e de Belém às 15h45 (hora local). O voo é operado no Airbus A321, capaz de transportar até 216 passageiros.

Além disso, a rota Manaus-Guarulhos pela Latam será ampliada de três para quatro voos diários. O voo tem duração média de 3h55 e é operado em aeronaves Airbus A320, com capacidade para até 176 passageiros, ou Airbus A321.

Operação cargueira reforçada

Os incentivos fiscais do Governo do Amazonas possibilitaram a ampliação das rotas cargueiras da Latam Cargo. Segundo a companhia, sairão de 13 para 16 frequências semanais as rotas Guarulhos-Manaus (oito voos semanais), Manaus-Guarulhos (sete voos semanais) e Viracopos-Manaus (um voo semanal).

No mercado internacional, as frequências semanais da rota Miami-Manaus, dedicada à importação de cargas, serão duplicadas de duas para quatro frequências semanais. Tanto os voos domésticos quanto os internacionais são operados por aeronaves cargueiras modelo Boeing 767F.

Mais voos para o interior

Na coletiva, a Latam anunciou a ampliação do seu acordo de codeshare (no qual duas ou mais companhias aéreas compartilham o mesmo voo, padrões de serviço e canais de venda) com a Voepass. Com isso, o Amazonas é um dos estados mais beneficiados, salientou o piloto Harley Meses.

A partir de 1º de setembro, a Latam passará a oferecer voos para os municípios de Tefé, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, além de já vender bilhetes atualmente para Carauari, Coari, Manicoré e São Paulo de Olivença.

Desde o ano passado, as companhias aéreas que realizam voos comerciais regulares para, no mínimo de 11 municípios do interior do Amazonas, com origem ou não na capital, têm a alíquota fixada em 3%, desde o ano passado, com a alteração da Lei 3.430/09, por meio da Lei nº 6.031/22, sancionada pelo governador Wilson Lima.

A medida permitiu a expansão da malha aérea para Barcelos, Apuí, Eirunepé, Santa Isabel do Rio Negro, Manicoré e Borba. Esses voos são resultado de um acordo firmado, em 2021, entre o Governo do Amazonas e a empresa Azul Linhas Aéreas para manutenção de voos e criação de novas rotas.

Também são fruto de articulação governamental os voos para os destinos internacionais como Panamá, Miami (durante a alta temporada) e Fort Lauderdale nos Estados Unidos da América (EUA). Em março deste ano, houve a inauguração do voo Manaus-Bogotá, capital da Colômbia.

Estiveram presentes à coletiva a diretora-presidente da Concessionária de Aeroportos da Amazônia Vinci Airport, Karen Strougo, e o titular da Secretaria de estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Serafim Corrêa, além de membros da diretoria da Latam.

Redação AM POST