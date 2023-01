Governo do Amazonas anuncia mais 15 nomeados do concurso do Detran-AM

Redação AM POST

O Governo do Estado convocou, por meio do decreto do dia 19 de janeiro, mais 15 nomeados do primeiro concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). A nova convocação acontece devido à desistência de 13 concorrentes e dois pedidos de reposicionamento de candidatos que haviam sido aprovados no certame e convocados em dezembro de 2022.

No dia 2 de dezembro, o governador Wilson Lima empossou 30 aprovados do primeiro concurso público do Detran-AM, na sede do Governo do Estado, bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

“Nós estamos fortalecendo o serviço público com a realização de concursos e dando posse aos aprovados. Esses novos servidores vão atuar em um Detran que cresceu muito no nosso governo, com a oferta de serviços de forma digital e, hoje, é referência para o país”, ressaltou Wilson Lima.

A ação faz parte do programa Amazonas Mais Seguro, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), anunciado em julho de 2021. O programa consiste em reforçar o efetivo das forças de segurança do estado.

Nomeados

Os nomeados têm o prazo legal de 30 dias, a contar da sua posse, para exercer as suas funções perante ao órgão. Das 50 nomeações, houve 13 desistências e duas solicitações de reposicionamento na ordem de convocação de posse.

Das novas nomeações, três vagas são reservadas à pessoa com deficiência (PCD): duas para técnico administrativo e uma para técnico de informática.

As outras 12 vagas são dos aprovados em ampla concorrência: seis para técnico administrativo; um para técnico de informática; um administrador; uma vaga para analista de sistema de informação; um arquivista; uma vaga para médico com especialização em medicina de tráfego; e uma vaga para pedagogo.

Em 2023, também serão convocados os aprovados nos cargos que necessitam de um curso de formação (Agente de Trânsito, Examinador de Trânsito, Perito de Acidentes de Trânsito e Vistoriador de Veículos).