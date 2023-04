Governo do Amazonas anuncia reconstrução em junho do trecho da estrada que desabou na AM-010

Redação AM POST

O trecho da Estrada do Engenho, que liga comunidades do interior à rodovia AM-010 e cedeu por conta da força da chuva no ultimo sábado, 22, deve ser construído em meados de junho, no início do verão Amazônico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O trajeto era o único meio terrestre. Agora, os moradores só conseguem ultrapassar o trecho por barco. Em nota, a Seinfra informou que não é a responsável pelas obras no local, mas que apesar disso irá atuar no trecho em que ocorreu a erosão.

“A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) informa que a manutenção da Estrada do Engenho é de competência da Prefeitura de Itacoatiara. No entanto, o Governo do Estado, por meio da Seinfra, concluiu o projeto de reconstrução das estradas de Engenho e Novo Remanso, o processo licitatório foi concluído e as obras iniciarão neste verão.”, informou a declaração do órgão público.

A prefeitura de Itacoatiara já havia informado que tomou as providências sobre o trecho em questão e que pediu apoio da Seinfra para a obra na via.