Governo do Amazonas aplica R$ 427,8 mil em multas durante Operação Rio Negro contra crimes ambientais

A força-tarefa contou com equipes do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

Por Jonas Souza

13/09/2025 às 16:13

Notícias do Amazonas  – Entre os dias 8 e 12 de setembro, a Operação Rio Negro, deflagrada pelo Governo do Amazonas, resultou na aplicação de R$ 427,8 mil em multas por crimes ambientais registrados em Unidades de Conservação (UCs) da Região Metropolitana. A ação foi realizada em Manaus, Iranduba e Novo Airão, com foco em coibir atividades ilegais que degradam a floresta e os rios da região.

A força-tarefa contou com equipes do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema) e do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) da Polícia Militar.

As fiscalizações abrangeram áreas estratégicas como a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista, RDS Rio Negro, Parque Estadual Rio Negro Setor Sul, Parque Estadual Rio Negro Setor Norte, além das Áreas de Proteção Ambiental (APA) Aturiá-Apuauzinho e Paduari-Solimões.

Segundo o diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, a integração entre órgãos ambientais e de segurança reforça a proteção da biodiversidade amazônica. Já o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, destacou que a iniciativa foi motivada por denúncias de comunitários e pelo monitoramento contínuo realizado pela Sema.

Durante a operação, foram flagradas atividades como extração ilegal de areia em rios, funcionamento de serrarias sem licença, uso irregular de motosserras, posse de madeira sem Documento de Origem Florestal (DOF) e ocupações irregulares em áreas protegidas.

No total, três pessoas e duas empresas foram autuadas, enquanto quatro pessoas foram notificadas. Os responsáveis têm 20 dias para apresentar defesa ou quitar as multas, conforme previsto na legislação ambiental.

Foram apreendidos oito motosserras, uma plaina elétrica de mesa, uma serra circular, um compressor de ar, três balsas, dois rebocadores, quatro dragas, além de 1,2 mil metros cúbicos de areia e 13 metros cúbicos de madeira serrada.

