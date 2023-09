Governo do Amazonas apresenta modelo do programa Prato Cheio para representantes do Pará

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), recebeu, nesta quinta-feira (14/09), os técnicos da Secretaria de Assistência Social, Emprego e Renda (Seaster) do Pará para apresentar o modelo do programa Prato Cheio. A equipe, liderada pelo secretário adjunto da pasta, Valdo Divino, conheceu a metodologia e o funcionamento do programa criado pelo Governo do Amazonas, que está presente em 44 municípios do estado.

Além do secretário executivo da Seas, Anderson Souza, a comitiva se reuniu, ainda, com técnicos e coordenadores responsáveis pelo Prato Cheio na capital e interior, além de realizarem visitas técnicas na cozinha popular localizada no Bairro da União e no restaurante situado no bairro Alvorada.

O secretário executivo da Seas destacou a importância do programa no combate à insegurança alimentar e parabenizou a iniciativa do governo do Amazonas.

“É gratificante saber que nosso programa é uma referência e que outros estados têm o interesse de conhecê-lo pessoalmente e levar esse modelo para outros lugares. Ampliamos de sete para 44 unidades no estado e apenas este ano já servimos mais de dois milhões de sopas. O Prato Cheio é uma iniciativa importantíssima do Governo do Amazonas, e estamos de portas abertas para aqueles que quiserem conhecer nossos equipamentos”, disse.

O Prato Cheio foi criado pelo Governo do Amazonas e é gerido pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (Aadesam). Ao todo, são 18 unidades localizadas na capital e 26 no interior do estado.

O programa é dividido em dois serviços distintos: os restaurantes populares, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 11 às 13h, com refeições no valor simbólico de R$ 1; e as cozinhas populares, nas quais a sopa é gratuita e cada pessoa atendida tem direito a 1 litro de alimento, de segunda a sábado, também das 11h às 13h. Os cardápios são preparados por nutricionistas e variam de acordo com o dia da semana.

