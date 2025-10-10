Governo do Amazonas assina ordem de serviço e lança pavimentação em Fonte Boa

Notícias do Amazonas – Fonte Boa, município a 678 quilômetros de Manaus, iniciou a etapa de pavimentação de novas ruas. O Governo do Amazonas vai investir R$ 10 milhões na recuperação do sistema viário da cidade, por meio do programa Asfalta Amazonas, executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb).

Nesta sexta-feira (10/10), o secretário da Sedurb e UGPE, Marcellus Campêlo, assinou a ordem de serviço que autoriza o início das obras. A cerimônia contou com a presença do prefeito de Fonte Boa, Lázaro Araújo, e do deputado federal Átila Lins.

O projeto prevê pavimentação asfáltica, drenagem superficial, construção de meio-fio e sarjeta, além de sinalização horizontal em aproximadamente dez quilômetros de vias na sede do município. O prazo estimado para conclusão é de seis meses.

“O Asfalta Amazonas é um programa estruturante, que está levando mobilidade, segurança e desenvolvimento para todas as regiões do estado”, destacou Marcellus Campêlo, ao ressaltar que o investimento reforça o compromisso do Governo do Amazonas com a infraestrutura e a qualidade de vida da população. O prefeito Lázaro Araújo também enfatizou a relevância da obra: “Agradecemos ao governador Wilson Lima e ao secretário Marcellus Campêlo por esse trabalho fundamental para o desenvolvimento da cidade e a melhoria da qualidade de vida da nossa população”.

O Asfalta Amazonas já atende 33 municípios do estado, com obras em andamento em 19 por meio de convênios com as prefeituras, incluindo Silves, Envira, Presidente Figueiredo, Coari, Juruá, Canutama, Itacoatiara e Tapauá. Em quatro municípios, os serviços são executados diretamente pelo Estado: Boa Vista do Ramos, Humaitá, Novo Aripuanã e Apuí. O programa se consolida como política estadual estratégica para fortalecer a mobilidade urbana, reduzir transtornos no tráfego e promover o desenvolvimento econômico local.