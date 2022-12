Governo do Amazonas avança com recuperação de ramais da BR-174

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), avança de forma significativa com a obra de recuperação dos ramais da Rodovia BR-174, localizados na área metropolitana da capital amazonense.

“Nós estamos mudando a realidade de comunidades, implantando asfalto de qualidade com sinalização vertical e horizontal. Mais que isso, estamos dando dignidade para essas famílias, facilitando o escoamento da produção. Nós mudamos uma realidade de sofrimento, porque antes essas famílias até perdiam a produção por conta da má qualidade dos ramais”, destacou o governador do Amazonas, Wilson Lima.

O projeto, que tem investimento no valor de R$ 22.902.308,44, faz parte de um pacote de obras de mobilidade que engloba os ramais: Sol Nascente, com 1,98 quilômetros (km); Frederico Veiga, com 3,48 km; Cláudio Mesquita, com 4,8 km; e Novo Paraíso, com 5,43 km; além de uma rotatória.

Para o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima, a entrega da obra trará benefícios para toda a população. “Esse pacote de obras de mobilidade vai permitir que muitas famílias possam trafegar em segurança, garantindo mais qualidade de vida e dignidade. Além disso, a conclusão dos serviços irá impactar positivamente, aumentando o desenvolvimento socioeconômico dos moradores da região e adjacências”, pontuou.

Situado no quilômetro 2 da rodovia BR-174 (margem esquerda), o ramal Cláudio Mesquita dá acesso ao ramal Sol Nascente que, por sua vez, permite a entrada aos ramais Frederico Veiga e Novo Paraíso, por meio de uma rotatória situada no entroncamento destes.

O contrato contempla a realização de serviços de terraplenagem, compactação de aterro, pavimentação com Concreto Asfáltico (CA), drenagem superficial e profunda e sinalização horizontal e vertical.

Obras em andamento

Suspensa desde 2021, a obra retornou a todo vapor e os ramais já se encontram na reta final dos serviços. Com a pavimentação quase toda concluída, restando apenas um trecho de 200 metros, o ramal Cláudio Mesquita segue com os serviços de drenagem e sinalização.

Para finalizar a obra, os serviços de drenagem no ramal Frederico Veiga alcançaram 85% de conclusão, e no ramal Sol Nascente os avanços somam 70% de execução. O ramal Novo Paraíso segue com 75% de execução, enquanto o ramal Cláudio Mesquita está com 35% dos serviços de drenagem concluídos.

De acordo com o setor de fiscalização da Seinfra, a previsão de entrega da obra, que no total geral apresenta 90% de conclusão, está prevista para o primeiro semestre de 2023.