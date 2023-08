Governo do Amazonas avança na obra de pavimentação do sistema viário da comunidade Novo Céu, em Autazes

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), avançou com as obras de pavimentação do sistema viário da comunidade Novo Céu, situada na zona rural do município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus).

Demanda antiga da população, a execução desta obra atende a uma determinação direta do governador Wilson Lima, que acolheu o pedido dos moradores da comunidade Novo Céu, visando fortalecer, principalmente, o setor primário local, uma vez que o local é um dos maiores em produção de leite e seus derivados no município.

Com investimento no valor de R$ 17,8 milhões, a obra contempla mais de 10 quilômetros de vias. Nesta etapa, os serviços concentram-se na limpeza e retirada da camada vegetal das ruas beneficiadas, reforço de leito, subleito, base e sub-base e imprimação. A previsão de conclusão desta obra está agendada para este semestre.

Mais infraestrutura

A construção e revitalização dos sistemas viários no Amazonas faz parte do projeto do Governo do Amazonas em promover a melhoria da qualidade de vida em todo o estado e levar mais desenvolvimento às comunidades, conforme destaca o secretário da Infraestrutura, Carlos Henrique Lima.

“Nós sabemos que a comunidade Novo Céu tem uma economia muito forte, baseada principalmente na produção de leite, queijos, manteiga e outros derivados. A pavimentação das ruas vai contribuir com o desenvolvimento social e econômico da região. Essa é uma determinação do governador Wilson Lima, realizar obras que transformem a vida da população e nós vamos continuar executando e cumprindo com essa missão”, ressaltou o titular da pasta.

Autazes

Situado na região do Rio Negro-Solimões, o município de Autazes possui uma população estimada em 41.582 habitantes, segundo dados colhidos pelo Censo de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

Redação AM POST