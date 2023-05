Governo do Amazonas beneficia agricultores familiares de Benjamin Constant com R$ 140 mil em crédito rural

Redação AM POST

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realizou nesta quinta-feira (18/05) a assinatura de 102 projetos para crédito rural em Benjamin Constant (distante 1.121 quilômetros de Manaus), totalizando um investimento de R$ 140 mil para a agricultura familiar.

“Iniciamos pela manhã com as assinaturas em células de contrato da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam). São 12 projetos, que incluem 5 para custeio e investimento nas culturas de milho e mandioca, e 5 projetos de custeio para a avicultura”, delineou Denis Lima, gerente da unidade local do Idam em Benjamin Constant.

Os projetos, elaborados por técnicos do Idam, são para a aquisição de insumos e investimentos por meio da Afeam, e assegurarão a continuidade do desenvolvimento do setor primário no município de Benjamin Constant.

Crédito Rural

O Idam busca facilitar o acesso dos recursos das linhas de crédito, aos beneficiários, por meio de reuniões de planejamento das ações realizadas pelos agente financeiros, capacitação de beneficiários, elaboração de projetos, emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), assessoria, acompanhamento e controle das metas estabelecidas por município, expedição e divulgação de documentos diversos orientando as equipes locais sobre programas e linhas de financiamento, assim como procedimentos para negociação e renegociação de dívidas dos produtores rurais.