Governo do Amazonas constrói retornos para melhorar a circulação de veículos na avenida do Turismo

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), está construindo três novos retornos ao longo da estrada do Tarumã, no Rapidão Rodoanel Metropolitano de Manaus, para melhorar o trânsito, evitar engarrafamentos, levar mais segurança e facilitar o tráfego de veículos no local.

O primeiro dos três retornos está situado no entroncamento da avenida Santos Dumont com a avenida do Turismo, nas proximidades das instalações do Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam).

Nesse local, conhecido popularmente como “saída do aeroporto”, serão removidos os dois retornos existentes e apenas um retorno será construído, permitindo que os condutores que trafegam no sentido Ponta Negra-Tarumã possam seguir adiante em direção à estrada do Tarumã ou convergir à esquerda para efetuar o retorno para a Ponta Negra.

Quem sai da avenida Santos Dumont em direção à Ponta Negra deverá fazer o próximo retorno, localizado em frente ao clube da Associação dos Empregados da Eletronorte (Aseel).

Praia Dourada

Na entrada da avenida Sócrates Bonfim, que dá acesso à Praia Dourada, há atualmente dois retornos bem em frente à via, que permitem a conversão em ambos os sentidos, ou seja, tanto no sentido Ponta Negra, quanto no sentido do complexo viário Anel Sul.

Com a construção dos dois novos retornos e consequente desativação dos atuais, será permitido ao condutor que trafega pela avenida do Turismo, no sentido Ponta Negra, a conversão à direita para entrar na avenida Sócrates Bonfim (Praia Dourada) ou o retorno à esquerda para voltar à avenida do Turismo.

E os motoristas que estiverem saindo da avenida Sócrates Bonfim e quiserem ir para o sentido Ponta Negra-Tarumã, deverão seguir pela avenida do Turismo, sentido Ponta Negra, e efetuar o próximo retorno, em frente ao cemitério Nossa Senhora Aparecida (também conhecido como cemitério do Tarumã), para só então continuar o trajeto.

Melhorias

De acordo com o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima, estas medidas têm por objetivo oferecer mais fluidez e segurança ao tráfego de veículos, principalmente, na área do complexo viário Anel Sul, que ganha mais velocidade com a duplicação da via.

“Essas alterações irão garantir a segurança dos próprios motoristas, evitando acidentes, desafogando o tráfego e permitindo que a mobilidade urbana possa melhorar cada vez mais, tendo em vista o grande número de veículos que passam pela via todos os dias”, explicou o secretário.

Redação AM POST