Em sintonia com o plano de ação da Operação Estiagem 2023, anunciado nesta semana pelo governador Wilson Lima, o Governo do Amazonas está fortalecendo a comunicação institucional com a Marinha do Brasil. O objetivo é intensificar a colaboração entre os órgãos estaduais no atendimento às comunidades afetadas pela escassez de água nos rios, especialmente nos municípios do interior do estado.

Na última quarta-feira (13/09), o vice-governador do estado, Tadeu de Souza, realizou uma visita técnica na Estação Naval do Rio Negro, no Distrito Industrial, zona sul de Manaus. Tadeu de Souza conheceu as instalações e as atividades desenvolvidas pelos órgãos militares presentes no local e ressaltou a importância da troca de conhecimentos entre os entes públicos.

“A determinação do governador Wilson Lima é que toda a estrutura do Estado se mobilize no enfrentamento da seca do rios, que pode ser uma das mais severas da história. Com a Operação Estiagem 2023, estamos agindo de modo preventivo e fazendo interlocução com instituições estratégicas como a Marinha do Brasil, que exerce papel fundamental em momentos como o atual”, disse o vice-governador.

Tadeu de Souza foi conduzido pelo comandante do 9º Distrito Naval, vice-almirante Thadeu Lobo, que apresentou a estrutura do Navio-Patrulha Fluvial Pedro Teixeira, ancorado no porto da estação. A embarcação realiza operações regulares nos rios do Amazonas e oferece suporte à população ribeirinha, fornecendo assistência médica e ações de solidariedade.

No mesmo complexo, o vice-governador visitou o Centro de Hidrografia e Navegação do Noroeste (CHN-9), onde recebeu informações atualizadas sobre a segurança da navegação e a cartografia náutica do estado; e no Comando da Flotilha do Amazonas, uma unidade da Marinha Brasileira que atua na região da Amazônia desde 1868, há mais de 155 anos.

“Em nome do governador Wilson Lima, agradeço ao vice-almirante Thadeu Lobo pela oportunidade de compartilhar todas essas informações e experiências. A Marinha do Brasil está monitorando, diuturnamente, o nível da água em calhas importantes, como a do rio Madeira, e ter acesso a tudo isso ajuda a fortalecer a Operação Estiagem 2023”, apontou Tadeu de Souza.

Sobre a operação

Ao lançar a Operação Estiagem 2023, na terça-feira (12/09), o governador Wilson Lima assinou o decreto de Situação de Emergência Ambiental em municípios das regiões Sul do Amazonas e Metropolitana de Manaus e anunciou investimentos de R$ 100 milhões, com a mobilização de 30 órgãos da administração direta e indireta do Estado.

Entre as medidas anunciadas estão o apoio às famílias afetadas com o envio de ajuda humanitária, distribuição de kits de higiene pessoal, hipoclorito de sódio, além de renegociação de dívidas e fomento aos produtores rurais.

Segundo levantamento da Defesa Civil do Amazonas, quatro municípios já se encontram em situação de emergência, sendo: Benjamin Constant e São Paulo de Olivença, na calha do Alto Solimões, Envira e Itamarati, na calha do Juruá. Outras 15 cidades estão em situação de alerta e 13, em estado de atenção.

