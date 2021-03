Governo do Amazonas decreta luto oficial de três dias pelo falecimento de Dom Sergio Castriani

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST



O Governo do Amazonas decretou, nesta quinta-feira (04/03), luto oficial de três dias em todo o Estado, pelo falecimento do Arcebispo Emérito de Manaus, Dom Sergio Eduardo Castriani, ocorrido nesta quarta-feira (03/03).

O decreto considera a relevância do religioso para o povo do Amazonas, com atuação sempre pautada pelas questões sociais e ambientais do estado.

Continua depois da Publicidade

Natural de Regente Feijó (São Paulo), Castriani possuía formação acadêmica em Teologia e Filosofia. Sua Ordenação Episcopal se deu em 1998, em Tefé, no interior do Amazonas, onde dom Sérgio atuou como bispo da Prelasia de Tefé. Ele viveu no município até 2012, quando foi nomeado Arcebispo de Manaus.

Dom Sérgio Castriani estava internado em hospital particular em Manaus, onde deu entrada com quadro de infecção urinária elevada. O falecimento do religioso foi comunicado pela Arquidiocese da capital no início da noite desta quarta-feira.

* Com informações da assessoria de imprensa