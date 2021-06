Governo do Amazonas decreta ponto facultativo nesta sexta-feira (04/06)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os serviços das áreas de saúde e segurança pública serão mantidos pelo Governo do Amazonas nesta quinta (03/06) e na sexta-feira (04/06), respectivamente feriado e ponto facultativo em razão das celebrações cristãs de Corpus Christi. O decreto que determina o ponto facultativo também prevê que a Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead) organize banco de horas, com possíveis compensações aos servidores do Poder Executivo.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informa que todas as unidades de urgência e emergência, tanto na capital quanto no interior, funcionarão normalmente.

A rede estadual conta com 11 Serviços de Pronto Atendimento (SPAs e UPAs) para atendimento médico de casos de urgência de baixa e média complexidades, em Manaus. Para casos graves, os seis prontos-socorros, sendo três adultos e três infantis, estarão em funcionamento normal. O atendimento às grávidas também seguirá sem alterações nas sete maternidades do estado.

As unidades que atendem consultas agendadas retornam às atividades na segunda-feira (07/06).

Fiscalizações – A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) coordena, a partir da noite de quinta-feira (03/06), as ações da Central Integrada de Fiscalização (CIF). As operações se estendem até a noite do próximo domingo (06/06), dia em que também ocorre a CIF Fluvial. O objetivo é vistoriar e orientar estabelecimentos comerciais quanto às determinações do decreto governamental.

Locais promovendo aglomerações ou estabelecimentos comerciais que não estejam cumprindo as medidas sanitárias podem ser denunciados por meio do 190, do 181, o disque-denúncia da SSP-AM ou pelo endereço eletrônico www.ssp.am.gov.br/faca-sua-denuncia.

Segurança e ocorrências – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) manterá os serviços essenciais oferecidos pela corporação: atendimento de ocorrências, viaturas e operações.

A corporação do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) estará de prontidão em todas as unidades do interior e da capital, redobrando a atenção quanto aos atendimentos operacionais durante o período e atendendo emergências via 193. Serão suspensos o expediente administrativo, bem como da Policlínica Governador Gilberto Mestrinho, dirigida pelo CBMAM.

Irão funcionar, em regime de plantão 24 horas, as Centrais de Flagrantes 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), 6º DIP, 14º DIP, 19º DIP; a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), e a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Plantão de Vulneráveis – PLV.

Os demais DIPs e delegacias especializadas retomarão suas atividades normais na segunda-feira (07/06), das 8h às 17h.

Detran – Na sede Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), não haverá expediente na quinta e sexta-feira. Durante o feriado, ponto facultativo e final de semana serão realizadas fiscalizações na saída da cidade, na rodovia AM-070. Os agentes também vão dar apoio às ações da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam).

As equipes do Núcleo Especializado de Operações em Trânsito (Neot) também realizarão blitz da Lei Seca em todas as zonas da cidade.

Defesa Civil – A Defesa Civil do Amazonas atuará na preparação das ações voltadas ao atendimento dos municípios que estão sendo acometidos pela cheia de 2021.

As equipes atuarão na entrega dos cartões do Auxílio Estadual Enchente em 12 municípios: Boca do Acre, Canutama, Borba, Careiro da Várzea, Eirunepé, Envira, Itamarati, Juruá, Lábrea, Novo Aripuanã, Pauini e Tapauá.

O Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa) realiza, diariamente, o acompanhamento da previsão do tempo e subida dos rios no estado.

PACs – As unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), administradas pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), não funcionarão na quinta-feira (03/06), feriado de Corpus Christi e no ponto facultativo. As atividades retornam na próxima segunda-feira, dia 7 de junho.